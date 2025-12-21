精測公布11月獲利 法人看好今、明、後年獲利成長動能

精測（6510）應主管機關要求，公告今年11月自結數，單月獲利9,800萬元，年減16%，每股純益（EPS）2.97元；法人機構分析，其獲利表現優於預期。年減16%係因去年同期訂單出貨墊高基期所致。

大型法人機構並指出，精測展望2026年營收年增幅度至少達30~40%，並預期隨新客戶放量，此展望具上修空間，上調2026年營收至72.6億元，年增50.9%，主要係因台系智慧型手機客戶的AI ASIC專案滲透率提升，原以供應探針卡PCB及FT載板為主，近期確認進一步取得該專案SLT及Burn-in測試載板訂單，且通過新客戶驗證，預期明年下半年開始貢獻營收。

此外，公司展望毛利率將維持50~55%之上緣，並維持平均每季營業費用低於4.2億元下，看好未來獲利展望。

法人機構並看好精測明、後年受惠全球領導性GPU業者及台系智慧型手機客戶的強勁需求，且近期通過新客戶驗證、且該客戶極具成長潛力，有望成為第三大客戶，此外，精測除既有擴廠規劃外，緊急租用新廠房以應對訂單需求，此舉為公司對未來1~2年訂單能見度極具信心的訊號下，預估明年獲利大幅年增103%至19.4億元，EPS 為59.1元，後年再進一步成長至79.2元；今年預估為15.5元。