興櫃股后威聯通12月22日轉上櫃

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

興櫃股后威聯通（7805）將於22日以789元上櫃掛牌，以威聯通承銷價558元估算，參與公開申購中籤者，每張可賺23.1萬元。展望後市，法人預估，威聯通今年營收將超過去年，預計2026年業績增長兩成起跳。

威聯通19日收在789元，上漲31.24元。以威聯通承銷價558元估算，參與公開申購中籤者，每張可賺23.1萬元。

威聯通為全球知名NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。受惠於AI時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用NAS滲透率擴大，公司營運持續穩健成長。

威聯通公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054張，以公開申購張數607張計算，中籤率約0.4%。若以本次現增承銷價每股558元粗估，凍結市場資金約842.9億元。

威聯通今年前三季營收45.96億元，稅後純益9.32億元，毛利率56%，每股純益30.84元。該公司近三年營運穩健成長，主要受惠企業資料保護、AI應用與私有雲需求大增，產品組合持續朝高附加價值領域優化，展現長期獲利動能。

