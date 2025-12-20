快訊

北捷恐怖攻擊畫面 《玩命關頭》男星轉發！國外網友嚇壞：拜託告訴我這是AI

MLB／宋成文3年1300萬美元當教士 官網預測定位「板凳出發工具人」

北車、中山站恐攻不同人？ 北市警澄清：張文沒共犯「裝備蝦皮買的」

康和證券輔導天明製藥12月22日登錄興櫃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券輔導天明製藥12月22日登錄興櫃，(左起)天明製藥財務經理張文昌、董事長詹詠寧、總經理王伯綸(康和證券／提供)
康和證券輔導天明製藥12月22日登錄興櫃，(左起)天明製藥財務經理張文昌、董事長詹詠寧、總經理王伯綸(康和證券／提供)

台灣中醫藥產業正式邁入資本市場新時代。深耕中醫藥逾半世紀的天明製藥（6659），將於2025年12月22日登錄興櫃市場，由康和綜合證券擔任主辦輔導推薦券商、國泰綜合證券擔任協辦輔導推薦券商。天明製藥為國內首家以「科學中藥製造」為核心營運主體進入資本市場的中藥大廠，此一關鍵里程碑，不僅是企業成長的重要節點，更象徵台灣中醫藥產業正式邁向 制度化、規模化與國際化 的全新階段。

天明製藥長期專注於科學中藥與中藥現代化製程，總公司設於新北市，集團實收資本額新台幣8.59億元。2024年度合併營收達12.56億元，營業毛利率約33%，每股盈餘0.66 元，獲利結構穩健，顯示核心本業具備長期現金流與良好毛利基礎。公司營運橫跨 中藥製造、醫療資訊系統、再生醫療三大領域，形成「成熟本業穩定支撐 × 新事業高值成長」的雙引擎營運架構。

在核心本業方面，天明製藥擁有屏東農科觀光藥廠、台南官田廠及中國湖北香連廠等多處生產基地，通過GMP確效、TAF、ISO、HACCP等品質認證，建立從中藥原料、萃取濃縮、製劑生產到檢驗、與銷售服務的一貫化產業價值鏈，並與大陸九州通、勁牌建立兩岸合作聯盟，串聯製造、通路與市場資源，顯著提升台灣中醫藥的 規模化實力與國際化產業價值。

除中藥製造本業外，天明製藥亦發展中醫診所HIS雲端智慧醫療系統，為國內唯一由製藥集團自行開發並深度整合藥品、診療流程療與臨床資訊的醫療服務平台，成功打造「製藥＋醫療資訊」的差異化營運模式，不僅提升客戶黏著度，也進一步鞏固既有通路與市場基礎，強化本業的長期競爭力。

在第二成長曲線布局方面，天明製藥近年積極投入再生醫療與免疫細胞治療領域，以自有資金建置符合法規的GTP細胞製備場所與TAF 17025精準細胞檢測實驗室，並具備免疫細胞CDMO製備與檢測能力。公司已取得多項衛福部核准資格，發展NK自然殺手細胞、CIK誘導殺傷細胞、TIL腫瘤浸潤淋巴細胞等細胞治療產品，並成為全台首家取得實體癌第一至三期NK細胞治療核准的業者，於技術門檻、法規進度與臨床應用上皆明顯領先同業。

天明製藥目前已形成清晰的「雙引擎營運模式」：一方面以科學中藥製造與醫療資訊系統支撐穩定營收與現金流；另一方面以再生醫療與高階細胞製備服務，帶動 中長期成長動能與估值彈性。此一結構兼具防禦型與成長型特質，符合法人與長期投資人對生醫產業風險可控、成長可期的配置需求。

在公司治理與永續經營方面，天明製藥自公開發行以來，持續強化內控制度與資訊揭露，並設立永續發展委員會，落實ESG治理。2023與2024年永續報告書揭露，公司於誠信經營、產品品質、職業安全及環境管理等面向皆維持良好紀錄，女性董事比例達三分之一，展現多元與透明的治理結構。

天明製藥表示，登錄興櫃是公司長期發展的重要里程碑，也是邁向更高治理標準與資本市場透明化的關鍵一步。未來將持續以 科學中藥本業為營運基石，穩健擴大市占與產品線，同時深化再生醫療與高階細胞製備服務，打造兼具穩定現金流與高成長潛力的雙引擎營運模式，朝向亞洲具代表性的中醫藥與再生醫療整合型製藥集團 穩步邁進。

資本市場 中醫

延伸閱讀

興櫃一周回顧／天力離岸漲38% 最猛

港規管中藥擬收緊 含藥用中藥材須註冊 不涉煲湯膳食

富邦證券輔導倍利創投 12月9日登錄興櫃、深耕生技與健康產業

富邦證券輔導倍利創投 12月9日登錄興櫃

相關新聞

正淩2026年營收喊增30%

正淩（8147）昨（19）日召開法說會，董事長徐季麟表示，受惠AI基礎設施、人形機器人及高階醫療耗材三大領域需求爆發，加...

立盈轉上櫃 申請案過關

興櫃環保股立盈（7820）昨（19）日正式通過櫃買中心上櫃申請案，法人預期，最快2026年第1季掛牌上櫃。

興櫃一周回顧／天力離岸漲38% 最猛

觀察近一周354家興櫃股表現，據CMoney統計，下跌家數多於上漲家數，本周平均下跌0.1%，不過離岸風力股天力離岸（6...

聯亞11月 EPS 0.6元

聯亞（3081）昨（19）日公告今年11月自結稅後純益5,600萬元，年增一倍，每股純益（EPS）0.6元。

旭軟衝刺四大新品應用

軟板廠商旭軟（3390）昨（19）日召開法說會，旭軟董事長暨策略長林永寶表示，2026年營運力拚優於2025年，明年首季...

訊聯衝刺再生醫療2.0

訊聯（1784）昨（19）日召開法人說明會。訊聯表示，隨著再生醫療2.0時代來臨，期待該公司在合規與臨床應用上的先行優勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。