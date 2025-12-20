康和證券輔導天明製藥12月22日登錄興櫃

台灣中醫藥產業正式邁入資本市場新時代。深耕中醫藥逾半世紀的天明製藥（6659），將於2025年12月22日登錄興櫃市場，由康和綜合證券擔任主辦輔導推薦券商、國泰綜合證券擔任協辦輔導推薦券商。天明製藥為國內首家以「科學中藥製造」為核心營運主體進入資本市場的中藥大廠，此一關鍵里程碑，不僅是企業成長的重要節點，更象徵台灣中醫藥產業正式邁向 制度化、規模化與國際化 的全新階段。

天明製藥長期專注於科學中藥與中藥現代化製程，總公司設於新北市，集團實收資本額新台幣8.59億元。2024年度合併營收達12.56億元，營業毛利率約33%，每股盈餘0.66 元，獲利結構穩健，顯示核心本業具備長期現金流與良好毛利基礎。公司營運橫跨 中藥製造、醫療資訊系統、再生醫療三大領域，形成「成熟本業穩定支撐 × 新事業高值成長」的雙引擎營運架構。

在核心本業方面，天明製藥擁有屏東農科觀光藥廠、台南官田廠及中國湖北香連廠等多處生產基地，通過GMP確效、TAF、ISO、HACCP等品質認證，建立從中藥原料、萃取濃縮、製劑生產到檢驗、與銷售服務的一貫化產業價值鏈，並與大陸九州通、勁牌建立兩岸合作聯盟，串聯製造、通路與市場資源，顯著提升台灣中醫藥的 規模化實力與國際化產業價值。

除中藥製造本業外，天明製藥亦發展中醫診所HIS雲端智慧醫療系統，為國內唯一由製藥集團自行開發並深度整合藥品、診療流程療與臨床資訊的醫療服務平台，成功打造「製藥＋醫療資訊」的差異化營運模式，不僅提升客戶黏著度，也進一步鞏固既有通路與市場基礎，強化本業的長期競爭力。

在第二成長曲線布局方面，天明製藥近年積極投入再生醫療與免疫細胞治療領域，以自有資金建置符合法規的GTP細胞製備場所與TAF 17025精準細胞檢測實驗室，並具備免疫細胞CDMO製備與檢測能力。公司已取得多項衛福部核准資格，發展NK自然殺手細胞、CIK誘導殺傷細胞、TIL腫瘤浸潤淋巴細胞等細胞治療產品，並成為全台首家取得實體癌第一至三期NK細胞治療核准的業者，於技術門檻、法規進度與臨床應用上皆明顯領先同業。

天明製藥目前已形成清晰的「雙引擎營運模式」：一方面以科學中藥製造與醫療資訊系統支撐穩定營收與現金流；另一方面以再生醫療與高階細胞製備服務，帶動 中長期成長動能與估值彈性。此一結構兼具防禦型與成長型特質，符合法人與長期投資人對生醫產業風險可控、成長可期的配置需求。

在公司治理與永續經營方面，天明製藥自公開發行以來，持續強化內控制度與資訊揭露，並設立永續發展委員會，落實ESG治理。2023與2024年永續報告書揭露，公司於誠信經營、產品品質、職業安全及環境管理等面向皆維持良好紀錄，女性董事比例達三分之一，展現多元與透明的治理結構。

天明製藥表示，登錄興櫃是公司長期發展的重要里程碑，也是邁向更高治理標準與資本市場透明化的關鍵一步。未來將持續以 科學中藥本業為營運基石，穩健擴大市占與產品線，同時深化再生醫療與高階細胞製備服務，打造兼具穩定現金流與高成長潛力的雙引擎營運模式，朝向亞洲具代表性的中醫藥與再生醫療整合型製藥集團 穩步邁進。