富喬現增兩大董事放棄認購 董事長洽特定人

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）正在辦理現增，19日公告兩大董事放棄認購，董事長洽特定人。富喬說明，董監事放棄認購原因：財務規劃。

富喬公告，公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。

富喬兩大董事放棄認購，董事：達泰投資(股)公司；放棄認購股數：5,553,125股；占得認購股數之比率：100%。董事：德隆倉儲裝卸(股)公司；放棄認購股數：316,523股；占得認購股數之比率：100%。上述董事放棄認購之股數，董事會授權董事長洽特定人認購之。

富喬19日也公告，公司114年度現金增資認股繳款期限已於114年12月19日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。