富喬現增兩大董事放棄認購 董事長洽特定人
PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）正在辦理現增，19日公告兩大董事放棄認購，董事長洽特定人。富喬說明，董監事放棄認購原因：財務規劃。
富喬公告，公司114年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
富喬兩大董事放棄認購，董事：達泰投資(股)公司；放棄認購股數：5,553,125股；占得認購股數之比率：100%。董事：德隆倉儲裝卸(股)公司；放棄認購股數：316,523股；占得認購股數之比率：100%。上述董事放棄認購之股數，董事會授權董事長洽特定人認購之。
富喬19日也公告，公司114年度現金增資認股繳款期限已於114年12月19日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言