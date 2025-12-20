聽新聞
興櫃一周回顧／天力離岸漲38% 最猛
觀察近一周354家興櫃股表現，據CMoney統計，下跌家數多於上漲家數，本周平均下跌0.1%，不過離岸風力股天力離岸（6793），本周以超過38%漲幅表現成為興櫃漲幅王。
本周漲幅十強為離岸風力股天力離岸38.6%、電子零組件商貝爾威勒20.4%、水資源股聯純15.5%、細胞新藥廠永笙-KY的14.7%、新藥研發商安基生技14.4%、新藥開發及銷售公司和迅14.1%、高科技廠房廠務供應系統工程商和淞13.5%、資訊軟體服務業威睿13.3%、高科技電子產業製程精密設備製造及銷售公司旭東12.4%、半導體自動化設備開發商創新服務12.3%。
