正淩2026年營收喊增30%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

正淩（8147）昨（19）日召開法說會，董事長徐季麟表示，受惠AI基礎設施、人形機器人及高階醫療耗材三大領域需求爆發，加上該公司長時間耕耘，已成功轉型為機電整合系統提供者，預期明年營收將挑戰年增30%。

徐季麟表示，正淩目前通訊與雲端AI相關產品營收占比達47%，透過強大的CNC車床與機械加工能力，成功切入AI冷系統零組件，以及800V大電流與散熱模組市場。

在人形機器人方面，他說，已開始配合客戶試產，定位為針對BMW、Benz等大型車廠生產線使用的工業用機器人。每台機器人預估售價高達300萬元以上，正淩平均提供10顆高單價連接器，與其他140顆連結產品，隨著客戶需求升溫，機器人業務今年營收占比不到 1%，2026年顯著起飛。

醫療器材方面，正淩表示，深耕內視鏡、心導管及醫美電波拉皮等一次性高值耗材市場，特別是在「高密度測繪（High Density Mapping）」技術上的突破，成功打破歐美大廠壟斷，獲取高階手術市場信任。

立盈轉上櫃 申請案過關

興櫃環保股立盈（7820）昨（19）日正式通過櫃買中心上櫃申請案，法人預期，最快2026年第1季掛牌上櫃。

興櫃一周回顧／天力離岸漲38% 最猛

觀察近一周354家興櫃股表現，據CMoney統計，下跌家數多於上漲家數，本周平均下跌0.1%，不過離岸風力股天力離岸（6...

聯亞11月 EPS 0.6元

聯亞（3081）昨（19）日公告今年11月自結稅後純益5,600萬元，年增一倍，每股純益（EPS）0.6元。

旭軟衝刺四大新品應用

軟板廠商旭軟（3390）昨（19）日召開法說會，旭軟董事長暨策略長林永寶表示，2026年營運力拚優於2025年，明年首季...

訊聯衝刺再生醫療2.0

訊聯（1784）昨（19）日召開法人說明會。訊聯表示，隨著再生醫療2.0時代來臨，期待該公司在合規與臨床應用上的先行優勢...

