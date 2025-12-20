聽新聞
正淩2026年營收喊增30%
正淩（8147）昨（19）日召開法說會，董事長徐季麟表示，受惠AI基礎設施、人形機器人及高階醫療耗材三大領域需求爆發，加上該公司長時間耕耘，已成功轉型為機電整合系統提供者，預期明年營收將挑戰年增30%。
徐季麟表示，正淩目前通訊與雲端AI相關產品營收占比達47%，透過強大的CNC車床與機械加工能力，成功切入AI冷系統零組件，以及800V大電流與散熱模組市場。
在人形機器人方面，他說，已開始配合客戶試產，定位為針對BMW、Benz等大型車廠生產線使用的工業用機器人。每台機器人預估售價高達300萬元以上，正淩平均提供10顆高單價連接器，與其他140顆連結產品，隨著客戶需求升溫，機器人業務今年營收占比不到 1%，2026年顯著起飛。
醫療器材方面，正淩表示，深耕內視鏡、心導管及醫美電波拉皮等一次性高值耗材市場，特別是在「高密度測繪（High Density Mapping）」技術上的突破，成功打破歐美大廠壟斷，獲取高階手術市場信任。
