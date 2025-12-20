聽新聞
聯亞11月 EPS 0.6元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

聯亞（3081）昨（19）日公告今年11月自結稅後純益5,600萬元，年增一倍，每股純益（EPS）0.6元。

針對本季營運概況，聯亞日前表示，受惠基板供應已恢復正常，聯亞矽光產品出貨量有望持續增長，對本季營運審慎樂觀；明年初則會新增一個美系雲端服務供應商（CSP）客戶，以及二至三家模組廠客戶，主要產品應用在資料中心。聯亞今年前11月營收19.72億元，年增76.2%，主要受惠數據中心產品出貨成長。聯亞昨天股價收585元，下滑7元。

聯亞第3季稅後純益9,900萬元，季增2%、年增超過十倍，每股純益1.08元；累計今年前三季稅後純益2.38億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益2.59元。

聯亞上季營收組合包括資料中心相關產品約70%至75%，其中多數應用為矽光產品；電信相關產品約10%至15%；其他產品約5%至10%。

