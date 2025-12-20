旭軟衝刺四大新品應用

軟板廠商旭軟（3390）昨（19）日召開法說會，旭軟董事長暨策略長林永寶表示，2026年營運力拚優於2025年，明年首季有過年工作天數較少因素，隨新廠擴產到位，第2季開始逐季升溫。2026年營運成長四大新品應用包含智慧眼鏡、無人機、半導體、AI伺服器液冷散熱等領域，積極配合客戶需求送樣，分別預計明年導入量產。

新產能方面，旭軟表示，桃園新廠1,257坪土地，廠房每層901坪共計二層樓，擴產預計2026年5月到位因應客戶需求，並優化製程以及降低生產成本，同時增進生產效率與提升品質，提高自動化比率。

旭軟也將持續拉到電路板層數，公司昨說，今年前三季多層板營收占比12%，預計多層板3-7層將在2026年提升至15-20%，高階HDI軟板應用增加包含用於智慧眼鏡、鏡頭模組、筆電、智慧卡片以及半導體設備。

四大軟板新品應用的智慧眼鏡方面，旭軟提到，預估單一眼鏡所需五至九條軟板，已於今年送樣驗證，和多家智慧眼鏡大廠合作，目標2026年導入量產。無人機則配合客戶需求提供在地全製程一條龍服務。

半導體設備所需用板方面，旭軟已是Watlow關鍵策略夥伴，攜手切入美國半導體設備熱系統所需的HDI軟板應用，目標2026年下半年批量，2027年量產。

至於AI伺服器液冷散熱方面，旭軟表示，已和多家散熱模組廠合作，提供測漏板所需軟板，偵測潛在冷卻液洩漏等。