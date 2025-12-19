正淩法說會／明年營收成長三成 AI人形機器人與醫療三大需求爆發

正淩（8147）19日舉行法說會，董事長徐季麟表示，受惠AI基礎設施、人形機器人及高階醫療耗材三大需求爆發，加上該公司長時間耕耘之下，已成功轉型為機電整合系統提供者，預期明年營收將挑戰年增30%。

他說，正淩目前通訊與雲端AI相關產品營收占比達47%，透過強大的CNC車床與機械加工能力，成功切入AI液冷系統零組件，以及800V大電流與散熱模組市場。

在人形機器人方面，他說，已開始配合客戶試產，定位為針對BMW、Benz等大型車廠生產線使用的工業用機器人。每台機器人預估售價高達300萬元以上，正淩平均提供10顆高單價連接器，與其他140顆連結產品，隨著客戶需求升溫，機器人業務今年營收占比不到1%，2026年顯著起飛。

醫療器材方面，正淩表示，深耕內視鏡、心導管及醫美電波拉皮等一次性高值耗材市場，特別是在「高密度測繪（High Density Mapping）」技術上的突破，成功打破歐美大廠壟斷，獲取高階手術市場信任。

另外，布局已久的印度5G通訊建設，正淩是獨家供應商，已獲得客戶認證與大量模具費用，預期2026年將帶來顯著貢獻。

產能方面，正淩泰國一期廠房已於今年12月開幕，預計明年首季啟動產線，定位為服務AI元件客戶的第三大基地。台灣廠則強化雲林與新北廠區，分別發展CNC大型設備與高附加價值機電控制線束（Control Box）。預計未來產值分布為中國大陸55%、台灣40%、泰國5%。

財務規劃方面，正淩今年資本支出達3億元，主要用於AI與機器人設備投資，明年資本支出將減半，資金將保留於營運，並將費用增長率控制在10%至15%，以確保獲利結構穩定。