訊聯衝刺再生醫療2.0

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

訊聯（1784）昨（19）日召開法人說明會。訊聯表示，隨著再生醫療2.0時代來臨，期待該公司在合規與臨床應用上的先行優勢逐步發酵。

訊聯表示，《再生醫療法》及《再生醫療製劑管理條例》相關配套「附款許可」上路，可放寬再生醫療製劑加速上市，先前累積的再生醫療技術臨床數據和技術應用得以合法延續，帶來優勢。

訊聯指出，該公司已獲衛福部核可73項「再生醫療技術」細胞治療計畫，其中脂肪幹細胞在慢性傷口、退化性關節炎、皮下及軟組織缺損等適應症，核准率與收案人數皆居全台之冠，隨著高齡化與運動醫學需求攀升，臨床應用動能持續擴大。

此外，訊聯指出，再生雙法將細胞衍生物（含外泌體）納入透明且可監管的制度，嚴格管控下，高品質、具臨床數據基礎系統的企業將脫穎而出。訊聯總經理康清原表示，明年將迎來絕對合法合規的外泌體新時代，並表示訊聯人體間質幹細胞外泌體，已取得衛福部粧品原料核可。

