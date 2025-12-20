聽新聞
浩鼎授權美商
浩鼎（4174）19日宣布，與美國TegMine Therapeutics, Inc.（TegMine）簽訂醣蛋白ADC之全球專屬授權合約，成功完成委託ADC候選藥物開發。
浩鼎執行長王慧君表示，此次策略合作充分發揮雙方技術優勢，不僅有助於推進浩鼎ADC產品開發，也積極拓展創新ADC技術平台如GlycOBI等策略性合作機會。
浩鼎期待與TegMine共同開發創新的ADC，幫助具有迫切醫療需求的癌症病患。
