力肯全面改選董事 威剛拿下4席

中央社／ 新竹19日電

氣動打釘機廠力肯今天召開股東臨時會，全面改選董事，記憶體模組威剛一舉拿下力肯4席董事。

威剛由董事長陳立白、執行副總經理林昭陽、駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘和立萬利創新總管理處資深處長林婉菁擔任代表人，當選力肯董事。

智成顧問執行長李謹如、匯華電子董事長胡耀仁和亞洲創新中心執行董事陳淑敏當選力肯獨立董事。

陳立白先前表示，擔任力肯董事長是一選項。隨著威剛一舉拿下力肯4席董事，陳立白也以威剛代表人擔任力肯董事，陳立白未來接任力肯董事長機會升高。

威剛今年10月斥資新台幣6.6億元，以每股32元，公開收購力肯2081萬7484股，持股比重達40.42%。威剛當時指出，公開收購力肯股權主要是基於策略性投資目的，希望結合雙方業務、生產、技術及終端銷售的互補優勢，為力肯擬定升級計畫 ，增加威剛合理的投資收益。

威剛 記憶體模組 股東臨時會

