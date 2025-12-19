力肯全面改選董事 威剛拿下4席
氣動打釘機廠力肯今天召開股東臨時會，全面改選董事，記憶體模組廠威剛一舉拿下力肯4席董事。
威剛由董事長陳立白、執行副總經理林昭陽、駿昂耳鼻喉科診所院長曾德銘和立萬利創新總管理處資深處長林婉菁擔任代表人，當選力肯董事。
智成顧問執行長李謹如、匯華電子董事長胡耀仁和亞洲創新中心執行董事陳淑敏當選力肯獨立董事。
陳立白先前表示，擔任力肯董事長是一選項。隨著威剛一舉拿下力肯4席董事，陳立白也以威剛代表人擔任力肯董事，陳立白未來接任力肯董事長機會升高。
威剛今年10月斥資新台幣6.6億元，以每股32元，公開收購力肯2081萬7484股，持股比重達40.42%。威剛當時指出，公開收購力肯股權主要是基於策略性投資目的，希望結合雙方業務、生產、技術及終端銷售的互補優勢，為力肯擬定升級計畫 ，增加威剛合理的投資收益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言