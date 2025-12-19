本年第25家掛牌 證交所：驊陞股票自12月22日開始上市買賣

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，驊陞（6272）已公開發行普通股股票自12月22日上市開始買賣，驊陞科技股份有限公司為初次上市掛牌，為本年第25家掛牌之本國上市公司。其普通股股票自上市買賣日起五個交易日，股價採無漲跌幅限制。

電子零組件業的驊陞普通股數量為72,663,948股，以及現金增資股款繳納憑證9,100,000股。

證交所將於該股票上市買賣當天以盛大隆重掛牌典禮歡迎驊陞科技股份有限公司加入上市行列，該典禮將於當日上午8點55分到9點30分之間透過「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」實況轉播典禮內容，歡迎各界利用網路於典禮時間至https://webpro.twse.com.tw觀看實況內容。

科技股 股票 增資

