康和證券輔導 天明製藥12月22日登錄興櫃

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

台灣中醫藥產業正式邁入資本市場新時代。深耕中醫藥逾半世紀的天明製藥（6659），將於12月22日登錄興櫃市場，由康和綜合證券擔任主辦輔導推薦券商、國泰綜合證券擔任協辦輔導推薦券商。

天明製藥為國內首家以「科學中藥製造」為核心營運主體進入資本市場的中藥大廠，此一關鍵里程碑，不僅是企業成長的重要節點，更象徵台灣中醫藥產業正式邁向制度化、規模化與國際化的全新階段。

天明製藥長期專注於科學中藥與中藥現代化製程，集團實收資本額8.59億元。2024年度營收達12.5億元，營業毛利率約33%，每股盈餘（EPS）0.66元，獲利結構穩健，顯示核心本業具備長期現金流與良好毛利基礎。公司營運橫跨中藥製造、醫療資訊系統、再生醫療三大領域，形成「成熟本業穩定支撐×新事業高值成長」的雙引擎營運架構。

在核心本業方面，天明製藥擁有屏東農科觀光藥廠、台南官田廠及中國湖北香連廠等多處生產基地，通過GMP確效、TAF、ISO、HACCP等品質認證，建立從中藥原料、萃取濃縮、製劑生產到檢驗、與銷售服務的一貫化產業價值鏈，並與大陸九州通、勁牌建立兩岸合作聯盟，串聯製造、通路與市場資源，顯著提升台灣中醫藥的規模化實力與國際化產業價值。

