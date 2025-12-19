華電網法說會／在手標案金額大幅增加 明年有望切入無人機

華電網（6163）19日舉辦法說會，公司表示今年得標的政府標案金額較去年大幅成長，且公司透過提升整合能力，成功切入大型整合專案領域，加上近年政府正推行「韌性計畫」，包含電力、消防、交通設施的數位化跟備援更新，公司都有機會受惠。

營運長王榮德表示，去年總得標金額為16億元，而今年至12/15已拿下78億元的標案金額，較去年成長近五倍，且平均單件標案金額從1,000萬的水平飆升至7,500萬左右，主要是公司目前已有能力承接大型整合專案，再加上政府近年來也一改以往作風，不再將大型標案拆成數個子標案進行競標，而是統包給具有整合能力的廠商，華電網因此受惠。

而針對明年展望，公司表示明年捷運及鐵道方面將會有多項標案，金額動輒數十上百億，都是公司積極爭取的目標。此外，近期也有無人機廠商尋求合作，希望透過華電網的資通訊整合能力，拿下明年即將開標的無人機專案，將有機會成為公司另一大成長動能。