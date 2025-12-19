快訊

憲法法庭停擺一年正式復活！ 藍白版憲訴法修正案被宣告違憲

北市松山區4公車連環撞！大都會客運駕駛稱「煞車失靈」 3人送醫

日本宣布升息日圓卻走弱 專家：哈日族別擔心買不到日圓的「甜甜價」

開新品牌「牛舌佑介」 乾杯：海外事業趨穩、明年擬進軍馬來西亞

中央社／ 台北19日電

乾杯集團開新品牌，將挹注台灣事業動能，海外事業也迎來新進展。乾杯董事長平出莊司表示，進軍英國1年多後，營運已趨穩定，規劃在倫敦開設第2家門市；中國事業已在今年第3季轉盈，明年有望進軍東南亞，插旗馬來西亞

乾杯集團持續擴大品牌布局，今天宣布推出新品牌「牛舌佑介」，首店進駐百貨商場，2026年將再展店3間，鎖定百貨商場據點；乾杯今年前11月合併營收新台幣41.87億元，年增2.54%，寫下同期次高，牛舌新品牌將可望成為挹注營收新動能。

針對海外事業發展，平出莊司表示，海外事業同步繳出佳績，英國單月營收首次突破千萬元，11月表現亮眼，受益於品牌知名度持續擴散，並搭上倫敦耶誕檔期啟動，吸引大量本地客與觀光客湧入，餐飲需求同步放大，預期強勁動能將延續至耶誕節前。

他表示，乾杯進軍倫敦1年多後，品牌知名度逐步建立，營運已趨穩定，近期正於倫敦尋覓新據點，規劃開設第2家門市。

平出莊司指出，中國市場過去受景氣影響，乾杯門市數自高峰23家一路縮減至10家，後勤單位同步精簡，中國據點客單價也自人民幣700至800元，下調至500至600元，帶動來客數明顯回升，並於今年第3季轉為獲利。他表示，中國市場最艱困的階段已過，但是否重啟展店，仍將審慎觀望。

他說，美國因通膨壓力較大，短期內暫不進入；東南亞為下一個成長動能，集團已鎖定馬來西亞與印尼，預計明年於馬來西亞設立子公司，並有機會開出首店，品牌可能以乾杯或老乾杯為主。至於其他歐洲市場仍在觀察中；中東地區若能取得清真（Halal）認證，也不排除成為未來潛在布局據點。

馬來西亞 中國 倫敦

延伸閱讀

牯嶺街書香創意市集25週年！國際獨立出版齊聚，揭開一人出版社生存術

到馬六甲蓋飯店、熊本建「台積宅」，台灣建商怎打國際盃度房市寒冬

智邦海內外擴產 斥資20億 通過越南、竹北廠等投資案

羽球年終賽／周天成激戰不敵球王 石宇奇主動送大擁抱

相關新聞

六角直營門市拚200店

六角（2732）昨（18）日舉行歲末尾牙，集團董事長王耀輝表示，2025年六角集團啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」與「Ge...

長廣攻下世代先進封裝

長廣（7795）昨（18）日舉行上市前記者會，總經理岩田和敏表示，ABF設備市場今年起回到供需平衡，可望於明年重返供不應...

宜特營運 三把火助威

宜特（3289）昨（18）日舉行線上法說會，宜特指出，目前看第4季和第3季差不多，隨著矽光子相關營收第4季到明年首季逐步...

萬泰科擁利多 明年第1季不淡

萬泰科（6190）昨（18）日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太...

麗寶新藥23日登興櫃 打造「國防醫療」、「免疫療法」雙主軸新藥平台

生技股再增新生力軍，由麗寶集團轉投資的麗寶新藥（7888）將在23日登錄興櫃。總經理劉朝瀚18日在興櫃前法說會上表示，開...

萬泰科法說會／低軌衛星要求開發火星用線 出貨倍增…明年挑戰百億營收

萬泰科（6190）18日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已經要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太空應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。