六角直營門市拚200店
六角（2732）昨（18）日舉行歲末尾牙，集團董事長王耀輝表示，2025年六角集團啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」與「Germany BoBoQ」併購案，加上取得代理日本「雞三和」品牌，預估明年國內直營門市將超過200店。
海外市場則以美國為重點，日出茶太Chatime歷經營運體質調整後，明年將大規模以雙位數展店目標邁進，並伺機將翰林茶館與春上布丁蛋糕雙品牌引進，其中，翰林茶館明年將開出美國首店，預計第2季在西雅圖插旗，同時將布局目前台商熱度最高的亞利桑那州。
六角近日買下歐洲最大手搖飲物料供應商，素有「歐洲珍奶教父」所創立的「Germany BoBoQ」，王耀輝表示，此併購案主要著眼於歐洲為全球第三大經濟體，市場潛力巨大，六角除可持續受益於現有原物料銷售外，亦能掌握既有網絡快速切入歐洲市場，為珍珠奶茶品牌國際化拓展邁出關鍵一步。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言