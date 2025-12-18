六角直營門市拚200店

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

六角（2732）昨（18）日舉行歲末尾牙，集團董事長王耀輝表示，2025年六角集團啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」與「Germany BoBoQ」併購案，加上取得代理日本「雞三和」品牌，預估明年國內直營門市將超過200店。

海外市場則以美國為重點，日出茶太Chatime歷經營運體質調整後，明年將大規模以雙位數展店目標邁進，並伺機將翰林茶館與春上布丁蛋糕雙品牌引進，其中，翰林茶館明年將開出美國首店，預計第2季在西雅圖插旗，同時將布局目前台商熱度最高的亞利桑那州。

六角近日買下歐洲最大手搖飲物料供應商，素有「歐洲珍奶教父」所創立的「Germany BoBoQ」，王耀輝表示，此併購案主要著眼於歐洲為全球第三大經濟體，市場潛力巨大，六角除可持續受益於現有原物料銷售外，亦能掌握既有網絡快速切入歐洲市場，為珍珠奶茶品牌國際化拓展邁出關鍵一步。

