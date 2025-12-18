快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

長廣攻下世代先進封裝

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

長廣（7795）昨（18）日舉行上市前記者會，總經理岩田和敏表示，ABF設備市場今年起回到供需平衡，可望於明年重返供不應求的狀態，相關上游關鍵設備廠將成最大受益者。

長廣並布局下一世代先進封裝，包括玻璃載板、 FOPLP/FOWLP面板級扇出封裝與系統級晶圓真空壓膜。

岩田和敏表示，公司長期深耕IC載板製程設備，核心產品高階ABF載板用真空壓膜機幾乎獨占全球，在產業鏈中具有不可取代的地位。所專攻的三段式真空壓膜機，是目前AI伺服器及高效能運算封裝最關鍵的設備之一，能對應十層以上高階封裝基板，並支援AI GPU、資料中心晶片、高階CPU等載板製程。

針對次世代高速運算ABF材料，公司亦開發90噸強壓型真空壓膜機，以因應更大晶片面積與更高層數的封裝需求；隨著AI加速器及AI伺服器出貨快速成長，三段式壓膜機需求同步攀升。

AI ABF 伺服器

延伸閱讀

福懋科：新建5廠先進封裝 攻AI伺服器記憶體模組

長廣舉行上市前記者會 ABF設備市場可望於明年重返供不應求狀態

缺料恐成常態？AI 伺服器、高速運算應用噴發 法人：PCB族群將受惠

AI需求噴發！半導體產業明年迎復甦 法人點名五台廠將有望受惠

相關新聞

六角直營門市拚200店

六角（2732）昨（18）日舉行歲末尾牙，集團董事長王耀輝表示，2025年六角集團啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」與「Ge...

長廣攻下世代先進封裝

長廣（7795）昨（18）日舉行上市前記者會，總經理岩田和敏表示，ABF設備市場今年起回到供需平衡，可望於明年重返供不應...

宜特營運 三把火助威

宜特（3289）昨（18）日舉行線上法說會，宜特指出，目前看第4季和第3季差不多，隨著矽光子相關營收第4季到明年首季逐步...

萬泰科擁利多 明年第1季不淡

萬泰科（6190）昨（18）日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太...

麗寶新藥23日登興櫃 打造「國防醫療」、「免疫療法」雙主軸新藥平台

生技股再增新生力軍，由麗寶集團轉投資的麗寶新藥（7888）將在23日登錄興櫃。總經理劉朝瀚18日在興櫃前法說會上表示，開...

萬泰科法說會／低軌衛星要求開發火星用線 出貨倍增…明年挑戰百億營收

萬泰科（6190）18日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已經要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太空應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。