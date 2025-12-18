萬泰科擁利多 明年第1季不淡

萬泰科（6190）昨（18）日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太空應用做結合，明年業績成長主力將是AI資料中心與低軌衛星兩大動能，其中低軌衛星用線出貨量挑戰倍增，明年第1季淡季不淡。法人預估2026年營收挑戰百億元。

萬泰科董事長張銘烈表示，目前客人庫存已降到正常水位，最近詢價訂單很多，今年第4季將優於第3季，每年業績將追求20%以上的成長。

針對2026年展望，張程雅說，美國市場今年第3季與第4季淡一些，目前庫存已消化差不多，明年第1季業績大回溫，明年兩大成長動能是低軌衛星與AI伺服器。法人預期，明年全年業績將成長20%以上。

低軌衛星方面，張程雅說，客戶StarLink今年訂閱用戶成長到500萬，新機拉了500萬套，2030年將達2,000萬訂閱戶，市場包括北美、南韓與歐洲等。隨著客戶滲透率提升，明年相關產品出貨將倍增，而且會有新客戶加入量產。他強調，輝達與SpaceX已在發展如何把AI資料中心放到太空，萬泰科是低軌衛星地面用線的主力供應商，客戶已要求開發火星與其他星球用線。

至於AI伺服器用線，輝達GB200與GB300供不應求嚴重，公司出貨高速傳輸線、電力線與水冷的漏液檢測線等，第3季AI伺服器用線占營收比重1%，預期明年可達5%至6%。