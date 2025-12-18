快訊

國1南下基隆「塞爆」動彈不得！客運等4大小車追撞 4人送醫、回堵4公里

快改道！ 國1南下五堵路段紫爆 大客車、大小貨車4車連環撞 回堵7公里

萬泰科擁利多 明年第1季不淡

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

萬泰科（6190）昨（18）日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太空應用做結合，明年業績成長主力將是AI資料中心與低軌衛星兩大動能，其中低軌衛星用線出貨量挑戰倍增，明年第1季淡季不淡。法人預估2026年營收挑戰百億元。

萬泰科董事長張銘烈表示，目前客人庫存已降到正常水位，最近詢價訂單很多，今年第4季將優於第3季，每年業績將追求20%以上的成長。

針對2026年展望，張程雅說，美國市場今年第3季與第4季淡一些，目前庫存已消化差不多，明年第1季業績大回溫，明年兩大成長動能是低軌衛星與AI伺服器。法人預期，明年全年業績將成長20%以上。

低軌衛星方面，張程雅說，客戶StarLink今年訂閱用戶成長到500萬，新機拉了500萬套，2030年將達2,000萬訂閱戶，市場包括北美、南韓與歐洲等。隨著客戶滲透率提升，明年相關產品出貨將倍增，而且會有新客戶加入量產。他強調，輝達與SpaceX已在發展如何把AI資料中心放到太空，萬泰科是低軌衛星地面用線的主力供應商，客戶已要求開發火星與其他星球用線。

至於AI伺服器用線，輝達GB200與GB300供不應求嚴重，公司出貨高速傳輸線、電力線與水冷的漏液檢測線等，第3季AI伺服器用線占營收比重1%，預期明年可達5%至6%。

低軌衛星 AI

延伸閱讀

萬泰科法說會／低軌衛星要求開發火星用線 出貨倍增…明年挑戰百億營收

萊德光電飆漲 低軌衛星三劍客被低估

衛星通訊關鍵元件 萊德光電

路透：Google獲Meta相助 意圖削弱輝達軟體優勢

相關新聞

六角直營門市拚200店

六角（2732）昨（18）日舉行歲末尾牙，集團董事長王耀輝表示，2025年六角集團啟動「翰林茶館」、「養心餐飲」與「Ge...

長廣攻下世代先進封裝

長廣（7795）昨（18）日舉行上市前記者會，總經理岩田和敏表示，ABF設備市場今年起回到供需平衡，可望於明年重返供不應...

宜特營運 三把火助威

宜特（3289）昨（18）日舉行線上法說會，宜特指出，目前看第4季和第3季差不多，隨著矽光子相關營收第4季到明年首季逐步...

萬泰科擁利多 明年第1季不淡

萬泰科（6190）昨（18）日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太...

麗寶新藥23日登興櫃 打造「國防醫療」、「免疫療法」雙主軸新藥平台

生技股再增新生力軍，由麗寶集團轉投資的麗寶新藥（7888）將在23日登錄興櫃。總經理劉朝瀚18日在興櫃前法說會上表示，開...

萬泰科法說會／低軌衛星要求開發火星用線 出貨倍增…明年挑戰百億營收

萬泰科（6190）18日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已經要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太空應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。