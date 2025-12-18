宜特營運 三把火助威

宜特（3289）昨（18）日舉行線上法說會，宜特指出，目前看第4季和第3季差不多，隨著矽光子相關營收第4季到明年首季逐步放量，對2026年雙位數成長樂觀以待，有三把火可望帶旺營運表現，包含CPO矽光子、次2奈米世代原子層沉積（ALD）新材料驗證，以及AI新硬體平台驗證解決方案等挹注。

宜特說明，近期聚焦布局次2奈米世代ALD新材料選材與薄膜驗證、矽光子驗測，以及AI驗證等三大新興服務，將成為推動未來營運成長的新三大動能。

次2奈米世代ALD方面，宜特說，已啟動次2奈米世代ALD新材料選材與驗證服務，進一步延伸至化學材料端的選材、鍍膜測試與品質確認，宜特不僅扮演晶片驗證夥伴，更成為材料廠商開發新配方的關鍵加速器。

宜特發現，晶圓代工大廠與IDM廠今年下半年陸續在2奈米、18A進入量產，均屬立體電晶體架構，對ALD設備與新材料需求大增。如何在複雜3D結構中均勻鍍膜，是最困難的一環。

宜特說，推進ALD新材料驗證平台，可協助材料商在開發階段完成鍍膜實驗，快速評估新材料薄膜的品質與一致性，縮短客戶開發周期，提供更完整的產業鏈「材料端至晶片端」之間的分析驗證。

宜特表示，未來半導體的突破不僅來自製程微縮，更仰賴新材料導入。

宜特藉由ALD新材料驗證，將協助材料與設備供應鏈加速定義下一世代標準，成為推動次2奈米世代後的關鍵力量。

此外，宜特重申，為協助客戶在研發與量產前掌握風險，已與國內光學檢測領導廠光焱科技合作，結合「宜特懂電、光焱懂光」的互補優勢，打造從元件、晶圓到模組的整合量測平台。透過光焱NightJar光學檢測模組，可精準揭露光衰位置與異常點，提供過往業界難以取得的光損定量數據，並與宜特後續的物性與結構分析串接，使缺陷來源能迅速被定位與驗證。近期已有多家國內外客戶洽詢相關驗證服務。