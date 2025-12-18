東典光電自結11月擺脫虧損 達損平點
東典光電（6588）18日達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利，稅後純益0元，成功擺脫虧損。公司今年經營層重組，引進了在AI、半導體、光電以及財務管理等各方面的專業人才，進行多產業布局。
東典光電早期主要以單一鍍膜產品為主，今年新團隊加入後，針對整體產業擴展了多元產品，除濾光片產品外，還有光學元件的鍍膜、冷加工服務，以及子公司邁勒斯所提供的工控網通產品及邊緣AI設備的新興應用產品，形成多角化布局。
公司目前在CPO領域的布局以MAS元件為主，主要負責光路內的分光及合光，目前正與國內一些大廠合作，專攻光耦技術，以MAS-DMAS到FAU的關鍵光路整合能力為主要方向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言