東典光電自結11月擺脫虧損 達損平點

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

東典光電（6588）18日達公布注意交易資訊標準，公布11月單月自結獲利，稅後純益0元，成功擺脫虧損。公司今年經營層重組，引進了在AI半導體、光電以及財務管理等各方面的專業人才，進行多產業布局

東典光電早期主要以單一鍍膜產品為主，今年新團隊加入後，針對整體產業擴展了多元產品，除濾光片產品外，還有光學元件的鍍膜、冷加工服務，以及子公司邁勒斯所提供的工控網通產品及邊緣AI設備的新興應用產品，形成多角化布局。

公司目前在CPO領域的布局以MAS元件為主，主要負責光路內的分光及合光，目前正與國內一些大廠合作，專攻光耦技術，以MAS-DMAS到FAU的關鍵光路整合能力為主要方向。

布局 光電 AI 半導體

