萬泰科法說會／低軌衛星要求開發火星用線 出貨倍增…明年挑戰百億營收

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
萬泰科董事長張銘烈（右）與總經理張程雅。記者蕭君暉／攝影
萬泰科（6190）18日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已經要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太空應用做結合，明年業績成長主力將是AI資料中心與低軌衛星兩大動能，其中，低軌衛星用線出貨量挑戰倍增，明年第1季業績淡季不淡，法人預估，明年營收挑戰百億元。

萬泰科董事長張銘烈表示，「營收挑戰百億元是我們的目標，目前客人庫存已經降到正常水位，客人最近詢價訂單特別多，今年第4季將優於第3季，每年的業績將追求20%以上的成長，明年一定挑戰百億元」。

針對2026年展望，張程雅說，今年美國市場第3季與第4季淡一些，目前庫存已經消化差不多，明年第1季業績大回溫，2026年的兩大成長動能將是低軌衛星與AI伺服器，法人預期，明年全年業績將成長20%以上。

在低軌衛星方面，張程雅說，客戶StarLink今年訂閱用戶成長到500萬，新機拉了500萬套，2030年將達到2,000萬訂閱戶，市場包括北美、韓國與歐洲等。隨著客戶滲透率持續提升，明年相關產品出貨將倍增，客戶訂單相當嚇人，而且2026年會有新客戶加入量產。

他強調，輝達（NVIDIA）與SpaceX已經在發展如何把AI資料中心放到太空，由於萬泰科已經是低軌衛星地面用線的主力供應商，客戶已經要求開發火星與其他星球用線，也就是太空用線，該公司希望跟著客戶一起成長。

至於AI伺服器用線，張程雅說，「目前輝達GB200與GB300供不應求的情況非常嚴重，我們出貨高速傳輸線、電力線與水冷的漏液檢測線等，第3季AI伺服器用線占營收比重1%，預期明年可以達到5%到6%」。

產能方面，他說，為因應AI伺服器高速線的強勁需求，泰國廠高速線月產能將於今年底提升至800萬至1,000萬米，2026年擴充至1,800萬至2,000萬米。除高速傳輸外，也持續深耕高毛利客製化產品，包括衛星通訊線材、CAT6A+高階網路線，以及因應電動車與家電升級的輻照交聯線等。此類產品毛利率預估達25%-35%，將與AI高速線構成雙引擎，驅動營收與獲利的長期成長。

萬泰科2026年資本支出規劃約3到4億元，主要用於泰國高速線第三期擴產約2.5億元，越南廠輻照線E-Beam擴產進展順利，先前預期於2026年3月量產，目前提前至2026年1月量產。

AI 低軌衛星 營收 萬泰科

