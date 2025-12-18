快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

搭上AI列車 長廣精械明年元月中掛牌上市

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長廣精機總經理岩田和敏表示，長廣核心產品高階ABF載板用真空壓膜機幾乎獨占全球，在產業鏈中具有不可取代的地位。記者簡永祥／攝影
長廣精機總經理岩田和敏表示，長廣核心產品高階ABF載板用真空壓膜機幾乎獨占全球，在產業鏈中具有不可取代的地位。記者簡永祥／攝影

長興集團旗下長廣精機（7795，以下簡稱長廣）將於明日舉行上市前業績發表會，依照時程，規畫明年1月中旬掛牌交易。長廣專注公階真空壓膜設備，在這波AI及高效能運算對先進封裝需求大幅提升，以供應高階ABF載板的高階真空壓膜設備也成為載板廠擴廠引進關鍵設備。長廣今日表示，訂單能見度已看到2027年。

長廣總經理岩田和敏表示，ABF載板是半導體封裝裡最關鍵、最昂貴、最難做的一種高階基板，公司長期深耕IC載板製程設備，核心產品高階ABF載板用真空壓膜機幾乎獨占全球，在產業鏈中具有不可取代的地位。

長廣所專攻的三段式真空壓膜機，是目前AI伺服器及高效能運算封裝最關鍵的設備之一，能對應10層以上高階封裝基板，並支援AI GPU、資料中心晶片、高階CPU等載板製程。針對次世代高速運算ABF材料，公司也開發90噸強壓型真空壓膜機，以因應更大晶片面積與更高層數的封裝需求；隨著AI加速器及AI伺服器出貨快速成長，三段式壓膜機需求同步攀升。

長廣是長興集團事業部獨立出來成立的公司，後來收購日本專精「高精密封裝設備」與「先進壓膜技術」的設備製造商Nikko-Materials，透過該公司超過20年的壓膜設備設計經驗，掌握材料與設備兩端know-how，形成跨國研發與製造的協作模式。

岩田和敏表示，差異化技術亦是長廣的重要競爭優勢。該公司開發的高階三段伺服壓膜技術，可精準控制Z 軸位置、抑制樹脂溢膠問題並提升板材平坦度，在高階ABF製程中具關鍵價值。由於ABF製程差異大、各家載板廠設備參數皆不同，壓膜設備高度客製化，長廣具備與客戶共同開發專屬機型的能力，能依需求調整模組與設計，成為國際級客戶的重要技術夥伴。

長廣也積極布局下一世代先進封裝，包括玻璃載板、面板級扇出型封裝（FOPLP）和系統級扇出型封裝（FOWLP） 並在2023年向美國IDM大廠出貨玻璃基板真空壓膜測試機，良率獲其肯定，並持續開發支援600×600mm以上大尺寸薄型玻璃基板的設備。

至於未來主流的扇出型封裝方面，長廣的PLP/FOPLP相關真空壓膜技術也已進入台灣客戶驗證階段，有機會切入次世代半導體製程。

ABF AI 半導體 伺服器

延伸閱讀

精英電腦於CES 2026亮相次世代主機板、迷你電腦與AI商務筆電

智慧經營／志聖工業總經理梁又文 組 G2C+聯盟 打世界盃

日半導體國家隊 強碰台積 開發以玻璃基板製作的中介層試作原型

台積先進封裝爆單 帶旺晶圓測試 致茂、穎崴吃補

相關新聞

萬泰科法說會／低軌衛星要求開發火星用線 出貨倍增…明年挑戰百億營收

萬泰科（6190）18日舉行法說會，總經理張程雅表示，低軌衛星客戶已經要求開發火星用線，希望未來能將AI資料中心與太空應...

搭上AI列車 長廣精械明年元月中掛牌上市

長興集團旗下長廣精機（7795，以下簡稱長廣）將於明日舉行上市前業績發表會，依照時程，規畫明年1月中旬掛牌交易。長廣專注...

永續債發行額衝2,096億

櫃買中心副總經理李淑暖昨（17）日指出，永續發展債券發行金額今年底將達到2,096億元，突破2,000億元且再創歷史新高...

朗齊肺癌新藥 2027年三期臨床

朗齊生醫*（6876）今年完成董事與獨立董事全面改組，新任董事長王繼賢昨（17）日表示，授權引進的肺癌新藥LXP109將...

精測11月 EPS 2.97元

測試介面大廠精測（6510）昨（17）日應主管機關要求，公告自結11月獲利9,800萬元，年減16%，每股純益2.97元...

星亞擬斥資5億擴產

星亞（7753）昨（17）日召開董事會通過2026年資本支出預算案5.1億元。公司指出，因應新產品開發及機器設備汰舊換新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。