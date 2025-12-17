濾能估本季營收季減一成 虧損仍得持續一段時間

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
濾能董事長黃銘文。聯合報系資料照
半導體微汙染防治（AMC）廠濾能（6823）今年第3季由盈轉虧，前三季每股稅後虧損3.36元，公司表示，目前10、11月合併營收合計為新台幣1.16億元，以目前訂單出貨狀況來看，第4季合併營收約較第3季減少一成，且因新訂單尚未明朗，營運虧損恐得持續一段時間。

濾能表示，第3季毛利率因稼動率下滑，較第2季大幅修正，第四季整體稼動率仍未回到預期水準。

濾能2025年第3季合併營收為1.98億元，歸屬母公司稅後虧損6,222萬元，每股虧損2.25元。累計前三季合併營收為4.61億元，歸屬母公司稅後虧損8799萬元，每股虧損3.36元。

因南科新廠的生產良率不如預期，加上原物料價格持續上漲，導致濾能毛利率大幅下滑，進而造成虧損。且濾能下游半導體客戶資本支出趨於保守，使濾網出貨受阻，特別是高階AMC濾網產品，也影響了營收成長動能。

濾能表示，近期AMC市場競爭加劇，客戶議價能力提升，進一步濾能壓縮獲利空間。加上濾能客戶建廠進度不如預期，新產品SPR設備出貨將遞延至2026年，導致下半年產品出現空窗期。

綜合以上因素，濾能表示，在良率未大幅改善，以及明年新訂單尚未完全明朗下，預期虧損情形仍將持續一段時間

