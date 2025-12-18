朗齊肺癌新藥 2027年三期臨床
朗齊生醫*（6876）今年完成董事與獨立董事全面改組，新任董事長王繼賢昨（17）日表示，授權引進的肺癌新藥LXP109將於2027年啟動台灣、日本等亞洲多國三期臨床試驗；減脂及代謝新藥LXP103，瞄準肥胖市場，目標2026年底提出人體臨床試驗申請（IND）。
朗齊生醫董事會日前也通過將辦理現金增資發行新股，預計最多發行2,000萬股，每股發行價暫定22元，募集資金將用於LXP109全球三期臨床及LXP103的開發。
朗齊生醫創辦人暨總經理陳丘泓表示，公司核心產品LXP109為選擇性MET（間質表皮轉化因子）抑制劑，鎖定「具有MET擴增且帶有EGFR突變」之非小細胞肺癌（NSCLC）患者，預計2027年啟動台灣與日本進行臨床三期試驗，加速LXP109在亞洲市場臨床推進與商業價值實現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言