快訊

女清潔員慘死「下半身靠皮撐著」…妹：心真的很痛 肇事者非常惡劣

80年一遇轉運大吉日！易經專家揭「冬至」禁忌…3事必做、3事母湯做

郵差不送信了！丹麥郵政結束400年寄送服務

朗齊肺癌新藥 2027年三期臨床

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

朗齊生醫*（6876）今年完成董事與獨立董事全面改組，新任董事長王繼賢昨（17）日表示，授權引進的肺癌新藥LXP109將於2027年啟動台灣、日本等亞洲多國三期臨床試驗；減脂及代謝新藥LXP103，瞄準肥胖市場，目標2026年底提出人體臨床試驗申請（IND）。

朗齊生醫董事會日前也通過將辦理現金增資發行新股，預計最多發行2,000萬股，每股發行價暫定22元，募集資金將用於LXP109全球三期臨床及LXP103的開發。

朗齊生醫創辦人暨總經理陳丘泓表示，公司核心產品LXP109為選擇性MET（間質表皮轉化因子）抑制劑，鎖定「具有MET擴增且帶有EGFR突變」之非小細胞肺癌（NSCLC）患者，預計2027年啟動台灣與日本進行臨床三期試驗，加速LXP109在亞洲市場臨床推進與商業價值實現。

董事長 日本

延伸閱讀

共信肺癌藥布局新加坡

記憶力變差、認知功能異常宛如失智 肺癌患者最怕復發、腦轉移

肝癌轉肺癌現數百顆腫瘤已末期 婦在陽明交大醫院治療奇蹟重生

以為只是胃酸逆流…男子連續嗆咳5個月 一驗竟確診肺癌第3期

相關新聞

永續債發行額衝2,096億

櫃買中心副總經理李淑暖昨（17）日指出，永續發展債券發行金額今年底將達到2,096億元，突破2,000億元且再創歷史新高...

朗齊肺癌新藥 2027年三期臨床

朗齊生醫*（6876）今年完成董事與獨立董事全面改組，新任董事長王繼賢昨（17）日表示，授權引進的肺癌新藥LXP109將...

精測11月 EPS 2.97元

測試介面大廠精測（6510）昨（17）日應主管機關要求，公告自結11月獲利9,800萬元，年減16%，每股純益2.97元...

星亞擬斥資5億擴產

星亞（7753）昨（17）日召開董事會通過2026年資本支出預算案5.1億元。公司指出，因應新產品開發及機器設備汰舊換新...

海柏特開展蜜月行情

宏碁集團旗下多品牌售後服務整合商海柏特（6884）昨（17）日以33元上櫃掛牌，終場收44.75元，上漲11.75元、漲...

金麗科2026年推新 CPU 產品

金麗科（3228）昨（17）日召開法說會，公司表示，將著手開發基於22奈米製程的64位元4核心x86架構CPU產品，並瞄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。