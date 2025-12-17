富野法說會／台東富野大飯店已在上月熄燈 杉原文旅明年暑假迎賓

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

富野（2736）17日舉行法說會，總經理史墨威指出，因營運合約到期，「台東富野大飯店」已於上月正式熄燈，集團總部同步完成搬遷至台東富野度假酒店；另一方面，由集團投資的「杉原文旅」案正加緊整修，預計明年第3季暑假迎賓，將成為富野近年最重要的新展點。史墨威坦言，國旅市場正面臨出入境失衡與匯率效應衝擊，短期仍有陣痛期，但隨著政府多項補助方案出籠，有利縮短調整期。

富野目前在全台共有八個據點，涵蓋渡假、溫泉與商務領域。史墨威表示，集團內部據點同步展開盤整與更新，台中武陵分公司因標案契約期滿，已於去年12月終止營運並在今年初完成結算；另一方面，新據點布局持續推進，子公司村野大飯店於去年正式開幕，以「關子嶺富野溫泉會館」對外營運；子公司儷野大飯店取得標案並完成整建後，也於去年第4季以「武陵富野渡假村」重新上線，成為品牌新的營收支撐。

最受市場關注的杉原文旅案，目前正進行大規模整修，預計於2026年第3季（暑假）試營運，代表富野在東部再添新旅宿量能。隨台東富野大飯店在上月結束營業、合約不續約，集團總部同步完成遷移，原台東分公司也將依程序辦理停業。

史墨威表示，後疫情時代國旅市場復甦力道偏弱，今年國人出境預估高達1800萬人，入境僅870萬人，不到五成，加上日幣貶值、台幣強勢，三天以上連假出境潮更明顯，預期這股熱潮將持續到明年下半年，國旅勢必承受更長時間的需求調整。旅宿量能在疫情後快速增加，也使供需失衡、競爭升溫。

政府預計明年推出四至五項國旅補助方案，包括第二晚住宿最高補助2,000元、入住指定旅宿可免費進入26座合作樂園等措施，有利縮短國旅調整期。

