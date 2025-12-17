中光電智能物流榮獲金炬獎「十大潛力企業」與「年度創新設計獎」

中光電（5371）子公司－中光電智能物流（CiLS）憑藉領先業界的自動化搬運技術與智慧化解決方案，在中華民國傑出企業管理人協會舉辦的第十九屆金炬獎中脫穎而出，一舉榮獲「十大潛力企業」及「年度創新設計獎」兩項大獎，充分展現其推動產業智慧升級的核心價值與技術實力。頒獎典禮於12月12日假中油大樓盛大舉辦，並由中光電智能物流總經理林宗彥代表公司上台領獎，為中光電智能物流再添亮眼佳績。

中光電智能物流長期深耕AMR（AI自主搬運機器人）核心技術研發，並透過垂直整合硬體、軟體與服務量能，打造AMR系列產品與SmartMove智能搬運系統，提供全方位的智能搬運解決方案，目前已導入電子製造業、3PL第三方物流業、伺服器供應鏈及電商物流等產業，累積超過40件成功案例，協助客戶加速物流智慧化與數位轉型。憑藉卓越的技術整合能力與在各產業的實績，成功榮獲金炬獎「十大潛力企業」。

SmartMove智能搬運系統透過先進的AI應用整合，可與客戶既有之WMS（倉儲管理系統）和ERP系統無縫串接，精準執行複雜的任務排程與帳務整合，大幅提升企業營運效能和資源使用效率，該系統能在高複雜度、多工任務的作業環境中協助企業實現效能最大化，創造兼具彈性與智慧的物流營運模式，也因此榮獲金炬獎「年度創新設計獎」的肯定。

中光電智能物流持續專注於AMR核心技術的研發與實務應用，並深化AI在高複雜物流場景中的導入，打造兼具前瞻性與市場競爭力的自動化搬運技術解決方案。透過完整智慧搬運布局，中光電智能物流協助製造業、物流業等客戶推動工廠與倉儲的全面智慧化轉型，展現強勁技術實力與產業洞察，期能成為台灣智能搬運解決方案的領先者。