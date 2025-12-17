快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

中光電智能物流榮獲金炬獎「十大潛力企業」與「年度創新設計獎」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中光電智能物流獲第十九屆金炬獎「十大潛力企業」及「年度創新設計獎」雙項大獎，並由中光電智能物流總經理林宗彥（右）代表領獎。圖／中光電提供
中光電智能物流獲第十九屆金炬獎「十大潛力企業」及「年度創新設計獎」雙項大獎，並由中光電智能物流總經理林宗彥（右）代表領獎。圖／中光電提供

中光電（5371）子公司－中光電智能物流（CiLS）憑藉領先業界的自動化搬運技術與智慧化解決方案，在中華民國傑出企業管理人協會舉辦的第十九屆金炬獎中脫穎而出，一舉榮獲「十大潛力企業」及「年度創新設計獎」兩項大獎，充分展現其推動產業智慧升級的核心價值與技術實力。頒獎典禮於12月12日假中油大樓盛大舉辦，並由中光電智能物流總經理林宗彥代表公司上台領獎，為中光電智能物流再添亮眼佳績。

中光電智能物流長期深耕AMR（AI自主搬運機器人）核心技術研發，並透過垂直整合硬體、軟體與服務量能，打造AMR系列產品與SmartMove智能搬運系統，提供全方位的智能搬運解決方案，目前已導入電子製造業、3PL第三方物流業、伺服器供應鏈及電商物流等產業，累積超過40件成功案例，協助客戶加速物流智慧化與數位轉型。憑藉卓越的技術整合能力與在各產業的實績，成功榮獲金炬獎「十大潛力企業」。

SmartMove智能搬運系統透過先進的AI應用整合，可與客戶既有之WMS（倉儲管理系統）和ERP系統無縫串接，精準執行複雜的任務排程與帳務整合，大幅提升企業營運效能和資源使用效率，該系統能在高複雜度、多工任務的作業環境中協助企業實現效能最大化，創造兼具彈性與智慧的物流營運模式，也因此榮獲金炬獎「年度創新設計獎」的肯定。

中光電智能物流持續專注於AMR核心技術的研發與實務應用，並深化AI在高複雜物流場景中的導入，打造兼具前瞻性與市場競爭力的自動化搬運技術解決方案。透過完整智慧搬運布局，中光電智能物流協助製造業、物流業等客戶推動工廠與倉儲的全面智慧化轉型，展現強勁技術實力與產業洞察，期能成為台灣智能搬運解決方案的領先者。

中光電 AI 設計

延伸閱讀

進口快遞貨物全面預委任 財政部：明年3月1日上路

確定了！基隆油汙染 台水首度證實「將誠」有汙染物流至淨水場

UPS 砸錢買卸貨機器人

全台首見！全家便利商店組「咖啡渣循環再生大聯盟」 3招讓黑金變綠金 半年目標2200店

相關新聞

海柏特上櫃拉出蜜月行情 中籤賣可賺1.39萬報酬率42%

多品牌售後服務整合商海柏特（6884）17日以每股33元上櫃掛牌，早盤以44元開高，順利拉開蜜月行情序幕，一度衝高到46...

基亞癌症藥賣向日本

基亞（3176）昨（16）日表示，旗下癌症新藥OBP-301「優先」在完成二期臨床後即向日本PMDA提出新藥查驗登記申請...

茂訊滿手單 獲利衝鋒

茂訊（3213）昨（16）日舉行法說會，公司看好，在歐洲北約軍事預算提升挹注下，強固電腦訂單蜂擁而入，2026年訂單能見...

利機2025年業績拚創高

通路商利機（3444）昨（16）日召開法說會，總經理黃道景表示，封裝相關需求持續強勁帶動下，該公司今年業績有望創新高，明...

常珵切入固態氫 報捷

網通廠常珵（8097）新切入固態氫產品，昨（16）日公告與台科大產學合作固態氫相關專利，取得澳洲智財局核准。常珵指出，台...

科嶠11月每股賺0.39元

自動化乾燥設備廠科嶠（4542）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應OTC要求公告自結今年11月財報數字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。