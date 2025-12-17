潤德法說會／室內裝修商機旺！今年新增17.7億元訂單 11月營收創新高

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

潤德（6881）17日召開法說會，潤德表示，在使照量成長下，推升室內裝修商機，營運動能持續升溫，未來持續積極參與商辦、商場、捷運聯開案、高端住宅等大型專案。

潤德11月營收2.14億元，年增4.04%，連續10個月正成長，再創歷史新高，潤德表示，自2021年起住宅、商辦、辦公、倉儲等各類使照之總樓地板面積係進入高原期，維持相對穩定，未來營運動能強。

訂單方面，潤德表示，今年已新增21筆工程訂單，年度新增金額約17.7億元，目前在手工程總金額約55億元，其中尚未認列金額約22億元，可有效支撐後續營收量能。

在業務布局上，潤德表示，持續積極參與交通運輸軌道聯合開發計畫，承攬商場、辦公大樓及高端住宅公共設施等大型專案，逐步成為推動營收成長的重要動能；同時因應經濟發展與消費升級趨勢，持續投入智能空間與複合式機能空間的設計與建置，透過創新多元的設計思維與精準細膩的施工品質，強化專業競爭優勢。

展望未來，潤德表示，持續強化工程品質與專業服務，深化永續經營作為，秉持「以人為本、健康、永續發展為旨的美學設計思維」的理念，結合高品質一條龍整合服務，持續創造穩健獲利，朝空間設計與工程整合領域的領導品牌邁進。

