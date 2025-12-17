海柏特上櫃拉出蜜月行情 中籤賣可賺1.39萬報酬率42%

多品牌售後服務整合商海柏特（6884）17日以每股33元上櫃掛牌，早盤以44元開高，順利拉開蜜月行情序幕，一度衝高到46.95元，上漲13.95元， 漲幅42.27%，抽中的投資人若賣在盤中高點，可賺進13,950元。

海柏特表示，亞太區市場經濟成長率高於全球平均，推升對專業售後服務需求快速增長，11月營收1.32億元，年增27.3%；累計今年前3季合併營收8.45億元，毛利1.85億元，毛利率約21.89%，稅後純益2,311萬元，EPS為1.42元。

海柏特指出，在B2B市場，除已獲得多知名國際品項售後授權外，近年更積極切入新興產品線與高加值服務，推進服務和銷售整合，並將成功經驗複製至亞太區各市場，包括將BRC（Board Repair Center，板卡維修中心）專案自馬來西亞子公司向其他亞太據點延伸，擴大版圖，建立持續成長動能，成為營收的第二成長曲線。

海柏特表示，不僅提供數位樂器、空氣清淨機、掃地機器人等智慧家電及多元產品的售後服務，未來將拓展更多數位品項。同時，更發展B2C訂閱制「HighCare」服務，為一般消費者提供多品牌筆電、桌機、手機於保固內外多項的免費檢測保養及維修折扣優惠，朝全方位B2B與B2C服務供應商邁進。

海柏特強調，積極於全球市場布局，採取「M&A與自建並行」策略，持續評估透過投資或併購具市場或技術優勢的中小企業，同時在當地設立服務據點，深化馬來西亞、台灣、泰國、印尼、越南及菲律賓等市場，並朝逐步拓展至更多亞太市場。透過策略性投資併購與在地化經營，海柏特將有效提高市場滲透率並強化競爭優勢。

海柏特趕在年底前掛牌上櫃，股價開高走高，一度衝達46.95元， 盤中漲幅近36%，蜜月行情亮眼。