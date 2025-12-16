快訊

永續債發行額 再創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心永續發展債券發行金額在國際交易所名列前茅，2024年發行金額達1,492億元，發行檔數及發行金額皆創歷史新高。今年來申請發行案件持續熱絡，統計至昨（16）日，已經有56檔永續發展債券發行，發行金額高達1,951億元，不但超過去年，發行金額更是直逼2,000億元整數大關。

櫃買中心表示，不少發行人今年持續發行新債，櫃買今年的40檔、1,200億元目標已達標，發行金額更是連續五年發行量突破千億元。

綠色債券今年來已發行39檔，發行總金額合計為1,714億元，包括高雄市政府發行三檔共25億元、台北富邦銀行發行25億元、法國電力公司發行163.8億元、法商法國巴黎銀行台北分行發行二檔共26.5億元、彰化銀行（2801）發行10億元、法商東方匯理銀行台北分行發行二檔共20億元、第一銀行發行15億元、台積電發行五檔共731億元、元大銀行發行10億元、台灣電力發行467.1億元、遠東新世紀發行25億元、兆豐銀行發行15億元、合作金庫銀行發行一檔11億元、聯電發行一檔20億元、韓國水力及核能公司發行一檔148.45億元，以及意德士科技發行一檔1億元。

社會責任債券方面，今年來已發行三檔，發行總金額合計為72億元，為台北富邦銀行發行一檔25億元、台灣大哥大發行一檔37億元，以及台灣高速鐵路發行一檔10億元。

至於可持續發展債券，今年來已發行14檔，發行總金額合計為165億元。

