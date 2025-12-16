快訊

白宮幕僚長專訪說漏嘴？ 川普有酒鬼性格、趁機復仇

女清潔員遭酒駕撞死 妹悲痛「我沒有姊姊了」…毒駕受害死者女兒喊修法

聽新聞
0:00 / 0:00

IFRS內容揭示 連辦四場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心攜手證交所、期交所與集保結算所等周邊單位於12月至2026年1月間共同舉辦四場IFRS宣導會。櫃買中心表示，宣導會重點在於配合金管會宣布我國將於2028年接軌國際財務報導準則第18號「財務報表之表達與揭露」，取代國際會計準則第1號。

此次宣導會以IFRS 18為核心，考量IFRS 18對收益及費損的分類及表達將有所變革。櫃買中心指出，為協助上市、上櫃、興櫃及公開發行公司及早熟悉IFRS 18規定及展開各項調整作業，故辦理宣導會，以利公司提前為2028年正式導入做好準備，進而提升企業財務報導透明度及國際可比性。同時，宣導會亦將揭示其他新修正公報主要內容。

有關宣導會場次資訊與報名方式，可至櫃買中心網站，並於開放網路報名時間內完成線上報名。

櫃買中心 興櫃

延伸閱讀

壽險業2026年接軌新制 中華信評：整體信用趨勢維持穩定

壽險搶搭最後一班車大賣權值股 財報新制引爆拋售潮

櫃買淨零有成 奪永續獎

櫃買赴星招商 反應熱

相關新聞

基亞癌症藥賣向日本

基亞（3176）昨（16）日表示，旗下癌症新藥OBP-301「優先」在完成二期臨床後即向日本PMDA提出新藥查驗登記申請...

茂訊滿手單 獲利衝鋒

茂訊（3213）昨（16）日舉行法說會，公司看好，在歐洲北約軍事預算提升挹注下，強固電腦訂單蜂擁而入，2026年訂單能見...

利機2025年業績拚創高

通路商利機（3444）昨（16）日召開法說會，總經理黃道景表示，封裝相關需求持續強勁帶動下，該公司今年業績有望創新高，明...

常珵切入固態氫 報捷

網通廠常珵（8097）新切入固態氫產品，昨（16）日公告與台科大產學合作固態氫相關專利，取得澳洲智財局核准。常珵指出，台...

科嶠11月每股賺0.39元

自動化乾燥設備廠科嶠（4542）因近期股價多次達公布注意交易資訊標準，昨（16）日應OTC要求公告自結今年11月財報數字...

萊德10月 EPS 0.31元

光通訊被動元件廠萊德光電-KY（7717）昨（16）日公告今年10月自結稅後純益700萬元，年增2.5倍，每股純益0.3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。