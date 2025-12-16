利機法說會／今年業績有望創歷史新高 明年追求穩健成長

通路商利機（3444）於16日召開法說會，該公司總經理黃道景表示，基於封裝相關需求持續帶動，今年業績有望創歷史新高，明年營收與獲利表現則希望追求穩健成長。

利機累計前11月合併營收為11.46億元，年增9％，且已與去年全年營收相當，累計前三季每股純益為1.64元。除了通路代理業務，該公司還有自有產品線，包括低溫燒結銀膠、高導熱銀膠、網印銀漿與客製化銀漿等。

黃道景指出，由於伺服器等散熱需求強勁，推動利機第3季封測相關產品成長，尤其是散熱片產品線的業績，不但季增八成，且年增1.5倍，今年整體均熱片相關業績應可比去年至少倍增，明年有望持續增加五成左右。

同時，黃道景提到，該公司規畫併購散熱材料商，另外也可能透過併購，增加新的產品線，並會開拓新市場，如在晶圓檢測設備方面，先行導入維修服務，後續再增加設備銷售如研磨機、切割刀等。