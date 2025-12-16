茂訊法說會／軍工訂單蜂擁而入 2026年營收、獲利有望挑戰新高

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

茂訊（3213）16日舉行法說會，展望後市，茂訊在歐洲北約軍事預算提升下，強固電腦訂單蜂擁而入，2026年訂單能見度已達八、九成，對明年整體營運樂觀看待，營收、獲利有機會挑戰新高紀錄，因應龐大需求，茂訊已在台灣擴增產線，目標計畫擴增1倍以上產能，並於明年第2季完成。

展望2026年，茂訊預期系統事業（強固電腦）將是主要成長動能，主要需求來自北約軍事預算提升，以及台灣、中東等國防預算提升，帶動茂訊強固電腦訂單蜂擁而至，2026年訂單能見度已達八、九成。

不過，茂訊現有產能供不應求，目前已投入新增兩條產線，預計將在2026年第2季完工，屆時產能將擴增1倍以上。

至於通路事業部分，茂訊坦言，今年需求平穩，明年目標則是穩中求進，但因PC面臨漲價陰影，因此需求仍須觀察。

此外，茂訊切入強固無人機／機器地面控制電腦商機，看好市場龐大成長空間，茂訊目前已跟國內大廠開發新項目，且在驗證當中，相關無人機應用有機會在2026年看到營收貢獻。

茂訊目前通路事業與系統事業營收比重五五波，隨著明年公司強固電腦新產能開出，加上市場需求強勁，茂訊預計系統事業2026年營收占比將大於通路事業。且由於強固電腦毛利較高，在系統事業營收比重增長下，預計茂訊毛利率也將維持高檔水準，甚至有機會進一步向上。

此外，針對供應鏈挑戰，茂訊分析，主要有四個部分，包含記憶體缺貨漲價。松下電芯部分型號停產，衝擊工控電池供需。中國大陸限制鋰電池管制出口，以及大陸官方管制稀土出口，影響歐美軍工行業等。

茂訊表示，公司早已備好記憶體安全庫存，目前預計到2026年下旬都沒有缺口，且零組件大多是在記憶體價格飆漲前買入。而現階段茂訊也在跟客人商討新的合同，主要是2026年第4季度及2027年部分，而茂訊有能力轉嫁零組件大漲的額外成本。

