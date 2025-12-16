快訊

冬至撞天赦日禁忌一次看 命理師曝3步驟開運旺來年

亞昕2026年推案 重押台中

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

亞昕國際（5213）看好台中發展前景，明年推案重押台中市場，預計一口氣推出517億元案量，占明年全台總推案金額910億元的近六成比重，亞昕強調，對台中充滿信心，不過明年仍將視政府政策伺機進場。

目前，亞昕在台中的庫存土地約2萬坪，其中正申請建照中的預售新案包括西屯區文商段案，總銷約102億元；北屯區榮德段「亞昕嶼森之嶼」，總銷45億元，上述兩案基地面積各約2,219坪及1,643坪。

另有三案正申請都更中，包括總銷247億元的北屯區亞昕大連路案、總銷73億元的西區麻園頭段亞昕科博館案，以及總銷50億元大里區大仁段的亞昕大里案。

亞昕相當看好台中市場，並以南屯區的「亞昕織御」為例，表示開案二個月就賣了三成，成交單價已站上7字頭，其中已購客戶中，有近八成為看長線的置產客，完全沒有短期投資客。「亞昕織御」規劃300餘戶住宅，總銷72億元。

針對現階段整體房市景氣仍不明朗，亞昕董事長姚政岳建議政府，應該要「把水龍頭開大一點」，包括調降銀行存準率，及放鬆對銀行不動產放款集中度的管制措施，擴大貨幣供給量，及讓銀行在不動產放款的占比上享有更多彈性。

亞昕稍早也宣布，受惠馬來西亞第二家園政策利多，在馬六甲黃金沙灘推動的72億元「鉑昕酒店」暨酒店式公寓開發案，銷售已突破七成，隨即將啟動第二期頂級豪墅開發計畫，目標鎖定台商及國內外高端置產客層。

姚政岳表示，鉑昕國際酒店不只是亞昕的第一個海外據點，更是集團向國際市場的一次深度挑戰。台灣的建築誠信與品質，值得被世界看見。酒店與酒店式公寓自7月正式開幕營運來，整體銷售迅速突破七成，逾半數已購客是台灣的高端客層。

酒店 台中 馬來西亞

延伸閱讀

北屯壽司店見正妹起色心 他上前磨蹭下體猥褻 法院因一理由不審

台中男今早出門跟母說「去上班」隔20分鐘墜落身亡 砸傷女騎士

前進2026有譜？江啟臣插旗台中最大行政區：現在不是談選舉的時候

台中購物節送出好宅揭曉 北屯區這戶知名建案市價近千萬

相關新聞

威聯通申購 凍資842億 12月22日轉上櫃 抽中一張估賺19.4萬元

興櫃股后威聯通（7805）將於下周一（22日）轉上櫃，公開申購人氣火熱。據統計，威聯通本次抽籤申購張數達15萬1,054...

榮昌看好2026年業績成長

榮昌（3684）昨（15）日舉行法說會，董事長陳家榮表示，今年營運可望優於去年，維持兩位數成長，明年在此基礎上再成長兩位...

金居11月 EPS 0.52元 銅箔需求熱

PCB上游銅箔廠金居（8358）昨（15）日應主管機關要求，公布自結11月歸屬母公司業主淨利1.31億元，年增81.9％...

全家組咖啡渣循環聯盟

全家（5903）昨（15）日宣布攜手鴻旭科技、鴻海集團、味全、光隆實業、歐萊德等十家跨產業企業組成「咖啡渣循環再生大聯盟...

昇達科11月每股賺1.3元

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）昨（15）日公布11月自結獲利，單月每股純益1.3元，已逼近第3季單季的1.33元。法...

磐儀取得台灣磐旭61%股權

工業電腦廠磐儀（3594）昨（15）日公告，董事會決議直接取得磐旭智能（簡稱台灣磐旭）61.77%股權。磐儀表示，主要是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。