興采法說會／染整廠稼動率目標超過五成 軍工產品第4季將放量

興采（4433）15日召開法說會，副總王淑芬表示，雖然全球紡織供應鏈正面臨庫存調整、匯率波動、原料價格及關稅變動等多重不確定性，但興采的發展方向與國際追求永續、高質化與功能性產品的趨勢一致，公司對中長期仍維持正向態度。同時，軍工相關業務因集中在本季出貨，將較去年有顯著成長。

興采今年核心營運策略圍繞新量產的聚紡染整廠而制定。該廠總投資額23億元、占地12,000坪，年產能約1,800萬碼，稼動率目前約45%至50%。公司表示，當稼動率提升至50%至55%即可達損益平衡。新廠主攻細丹尼與特殊機能性布料的開發，導入工業4.0智慧製造，整合 MES、IoT 與能源管理系統，同時引進德國熱能與水資源回收技術，以降低能耗與碳排，提升整體製程效率。

為配合新廠運作，興采今年強化整合製程與優化管理，提供客戶一站式購足服務，並積極開發低碳環保產品，應用於戶外、醫療與軍工紡織品。成衣業務也持續擴張，目標成為軍警消專業工裝、戰鬥個裝與防護裝備的整合供應商。

財務方面，今年前三季公司轉虧主要受業外拖累，包括匯兌損失約5,140萬元，以及因子公司建廠由興建轉為營運，利息資本化減少約1,100萬元。營運端來看，第3季布料營收約4.59億元、年減8%；成衣營收4.13億元、年增20%。今年前三季營收結構中，布料占約59%、成衣32%、代工約9%。

軍工產品出貨集中於第4季，造成前三季占比自去年同期27%降至24%，但公司強調全年軍工營收仍可優於去年，第4季可望顯著放量。

興采近年積極提升自製比率與材料創新能力，並獲得多項國際認證，目前聚焦五大關鍵技術，包括專利單層結構、專利咖啡紗、化學循環再生、水性聚氨酯技術及超輕量防水透濕技術。公司表示，這些技術將強化高質化產品線，並在永續市場中創造差異化競爭力。