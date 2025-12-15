快訊

公布反制措施 陸外交部：堅決反對岩崎茂出任台灣行政院政務顧問

憲政首例！卓榮泰拍板「不副署財劃法」：停止惡法對國家的傷害

獨／10月女嬰死亡解剖驗出多種毒品 被母帶入酒店上班吸毒煙

好會賺！昇達科11月每股賺1.3元 逼近第3季的1.33元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

通訊衛星元件大廠昇達科（3491）15日公布11月單月自結獲利，每股純益1.3元，年增13%，更逼近第3季單季的1.33元。

昇達科公告指出，本公司有價證券近期有股價變動幅度較大情形，應櫃買中心要求公告相關訊息，以利投資人區別暸解，11月單月營收2.85億元，年增48%，為歷史單月新高，稅後純益8,600萬元，年增18%，每股純益1.33元。

對比昇達科第3季營收4.84億元，年減24%，稅後純益8,800萬元，每股純益1.33元，11月營運表現明顯提升。

昇達科累計前3季稅後純益3.03億元，年減21.9%，每股純益4.6元，為歷史同期次高。

近期昇達科受惠低軌衛星訂單滿手，加上馬斯克、亞馬遜及Google均關注太空AI中心等未來太空新趨勢，也推升買盤湧入昇達科，上周五（12日）股價股價突破600元大關，收618元，創新高價，今日上漲10元，收628元。

近年昇達科深耕衛星應用，衛星上應用的元件占營收比重約65%，地面站貢獻營收占35%，除衛星通訊籌載（Payload）已經打入衛星本體，衛星控制（TTC）、衛星連結（ISL）、D2C也打入衛星主體，TTC、ISL第4季也開始出貨。

今年9月升達科低軌衛星貢獻營收約58%，10月單月貢獻逼近七成，法人預估，昇達科11、12月來自低軌衛星的貢獻也將持續跳升，未來三年持續成長。

昇達科日前指出，低軌衛星在手訂單達10億元，第4季到2026年展望樂觀，預估2026年低軌衛星貢獻營收至少倍增。

此外，昇達科也密切關注太空AI中心及太空太陽能應用等新趨勢，已經與新創公司合作，積極搶進商機。

昇達科 營收

延伸閱讀

SpaceX IPO 點火！太空衛星族群逆勢升空 元晶領3檔一起亮燈

昇達科、華通 權證押長天期

吳郭魚創太空新紀錄 AMIGO成為第一隻在太空孵化的魚

昇達科11月業績創高

相關新聞

捷創公開申購12月15日結束 抽中1張估可獲利8.4萬元

半導體測試設備工程技術服務廠捷創科技預計12月23日掛牌上櫃，公開申購12月15日結束，承銷價每股85元，預計12月17...

威聯通預計於12月22日掛牌上櫃 競拍、申購皆熱絡

威聯通（7805）預計於2025年12月22日掛牌上櫃。本次初次申請 IPO，無論競拍總金額或競拍申購張數，均吸引市場高...

三聯大啖台積訂單

三聯（5493）搭上台積電3奈米放量、2奈米量產，以及CoWoS先進封裝需求強勁列車，供應台積電先進製程的研磨液，以先進...

廣運 揮軍日本AI資料中心

廣運（6125）集團強攻當紅的AI散熱市場報喜，完成全台第一批自主研發的2.5MW超大型液冷CDU（Cooling Di...

君曜上櫃 強打手機維修

君曜（7770）主要從事影像訊號處理橋接IC及高感度觸控IC之設計及銷售，12月10日以承銷價格每股58.4元正式掛牌上...

常廣三天上漲14%

常廣（6730）主要從事腹腔鏡微創手術耗材之研發、生產及銷售，於12月10日正式掛牌上櫃，為櫃買家族生技醫療業再添生力軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。