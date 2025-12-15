英特磊10月獲利超越第3季 股價逆勢創歷史新高

AI點燃光通訊需求，化合物半導體廠英特磊IET-KY營運持續增溫，自結10月稅後純益約新台幣3100萬元，單月每股盈餘0.78元，超越第3季的0.75元；英特磊今天不畏台股大跌，股價逆勢攻上漲停板297元。

英特磊與網通股王光聖12月4日宣布透過股份交換方式深化策略合作關係，結合英特磊的上游磊晶片技術，與光聖的光通訊元件及模組，希望提供從「長晶」到「模組」的完整解決方案，合力搶攻熱門的次世代共同封裝光學（CPO）商機。

消息公布後，英特磊股價自209.5元起強勢上漲，遭主管機關列為注意股票，上週五依規定公布10月自結歸屬母公司淨利約3100萬元，較去年同期虧損約200萬元轉虧為盈；英特磊第3季獲利2996萬元，10月獲利超越第3季，單月每股純益0.78元。

美國上週五AI晶片類股重挫，拖累今天台股下跌331點；英特磊股價逆勢衝高，10時過後亮燈漲停，終場收在漲停價297元，續創歷史新高價。

英特磊董事長高永中於今年股東會中表示，磷化銦（InP）磊晶產品從去年底開始需求放量，今年以來延續動能。其中磷化銦PIN（PD）應用於資料中心的100G光模組接收端，受惠AI運算需求成長，出貨動能強勁。

法人表示，AI伺服器與大型資料中心大量採用光纖通訊，以滿足高速、遠距資料傳輸需求，帶動光收發模組市場大幅成長，英特磊的PD光傳輸元件用量因此跟著大增。

英特磊為三五族化合物半導體大廠，主要從事半導體磊晶片研發生產，採用MBE（分子束磊晶）技術，產品涵蓋磷化銦、砷化鎵（GaAs）及銻化鎵（GaSb）等，廣泛應用於高速光通訊、無線通訊、國防感測及量子運算領域。