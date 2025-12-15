威聯通公開申購凍結逾800億資金 預計12月22日上櫃

儲存、網通及AI運算整合解決方案品牌威聯通科技預計12月22日掛牌上櫃，公開申購12月12日結束，威聯通表示，抽籤申購張數達15萬1054張，若以公開申購張數607張計算，中籤率約0.4%。以承銷價每股558元粗估，凍結市場資金約新台幣842.9億元，將於12月16日抽籤。

威聯通已於12月5日至12月9日競價拍賣，威聯通說明，這次競拍得標總金額約13.46億元，競拍合格投標數量達8479張，競價拍賣得標加權平均價格達662.5元。

威聯通表示，這次競拍總金額或競拍申購張數吸引市場高度關注，顯示投資人對威聯通在全球網路附加儲存（NAS）、企業儲存與人工智慧（AI）資料應用領域的成長潛力深具信心。

威聯通成立於民國93年，是全球NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。看好AI時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用NAS滲透率擴大，營運持續穩健成長。

威聯通2024年營收達59.07億元，稅後淨利11.88億元，每股盈餘17.58元；今年前3季營收45.96億元，年增6.1%，稅後淨利9.32億元，年增5.02%，每股盈餘30.84元，均創同期新高。今年前11月營收57.41億元，年增4.84%。