快訊

盲眼浪貓靠撿死魚度日 釣客出手相救「300天逆轉命運」重見光明

鴻璋茶行5年攬1800萬公部門標案 負責人：曾從事電腦業十餘年

無貓熊的日子將至 日本人：沒必要花鉅額公帑在「人質」身上

威聯通公開申購凍結逾800億資金 預計12月22日上櫃

中央社／ 台北15日電

儲存、網通及AI運算整合解決方案品牌威聯通科技預計12月22日掛牌上櫃，公開申購12月12日結束，威聯通表示，抽籤申購張數達15萬1054張，若以公開申購張數607張計算，中籤率約0.4%。以承銷價每股558元粗估，凍結市場資金約新台幣842.9億元，將於12月16日抽籤。

威聯通已於12月5日至12月9日競價拍賣，威聯通說明，這次競拍得標總金額約13.46億元，競拍合格投標數量達8479張，競價拍賣得標加權平均價格達662.5元。

威聯通表示，這次競拍總金額或競拍申購張數吸引市場高度關注，顯示投資人對威聯通在全球網路附加儲存（NAS）、企業儲存與人工智慧（AI）資料應用領域的成長潛力深具信心。

威聯通成立於民國93年，是全球NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。看好AI時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用NAS滲透率擴大，營運持續穩健成長。

威聯通2024年營收達59.07億元，稅後淨利11.88億元，每股盈餘17.58元；今年前3季營收45.96億元，年增6.1%，稅後淨利9.32億元，年增5.02%，每股盈餘30.84元，均創同期新高。今年前11月營收57.41億元，年增4.84%。

延伸閱讀

君曜上櫃 強打手機維修

常廣三天上漲14%

威聯通申購 抽中一張賺20萬

捷創上櫃競拍底價68元 投標截止日為12月10日

相關新聞

捷創公開申購12月15日結束 抽中1張估可獲利8.4萬元

半導體測試設備工程技術服務廠捷創科技預計12月23日掛牌上櫃，公開申購12月15日結束，承銷價每股85元，預計12月17...

威聯通預計於12月22日掛牌上櫃 競拍、申購皆熱絡

威聯通（7805）預計於2025年12月22日掛牌上櫃。本次初次申請 IPO，無論競拍總金額或競拍申購張數，均吸引市場高...

三聯大啖台積訂單

三聯（5493）搭上台積電3奈米放量、2奈米量產，以及CoWoS先進封裝需求強勁列車，供應台積電先進製程的研磨液，以先進...

廣運 揮軍日本AI資料中心

廣運（6125）集團強攻當紅的AI散熱市場報喜，完成全台第一批自主研發的2.5MW超大型液冷CDU（Cooling Di...

君曜上櫃 強打手機維修

君曜（7770）主要從事影像訊號處理橋接IC及高感度觸控IC之設計及銷售，12月10日以承銷價格每股58.4元正式掛牌上...

常廣三天上漲14%

常廣（6730）主要從事腹腔鏡微創手術耗材之研發、生產及銷售，於12月10日正式掛牌上櫃，為櫃買家族生技醫療業再添生力軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。