威聯通預計於12月22日掛牌上櫃 競拍、申購皆熱絡

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
網路儲存伺服器品牌商威聯通，董事長張明智（圖中）表示，有望受惠邊緣AI趨勢，今年也切入Scale-out儲存市場，看好明年營運成長。中央社
威聯通（7805）預計於2025年12月22日掛牌上櫃。本次初次申請 IPO，無論競拍總金額或競拍申購張數，均吸引市場高度關注，顯示投資人對威聯通在全球 NAS、企業儲存與 AI 資料應用領域的成長潛力深具信心。

在競價拍賣中，威聯通本次競拍得標總金額達13.46億元，競拍合格投標張數達8,479張，競價拍賣得標加權平均價格達662.5元，投資熱度顯示市場對威聯通後續營運動能的強烈期待。

在公開申購方面，威聯通本次抽籤申購張數達151,054張，若以公開申購張數607張計算，中籤率約0.4%。以本次現增承銷價每股558元粗估，凍結市場資金約842.9億元，再次證明投資人對威聯通資本市場初登場的熱情。

威聯通成立於民國93年，是全球知名 NAS、企業級儲存、邊緣運算及影音監控整合解決方案供應商，長年深耕作業系統、硬體設計及全球通路布局。受惠於 AI 時代海量資料需求提升、企業儲存升級潮，以及全球家用 NAS 滲透率擴大，公司營運持續穩健成長。

威聯通於2024年營收達59.07億元，稅後淨利11.88億元，每股盈餘17.58元；今年累計至Q3營收達45.96億元，年增6.1%，稅後淨利9.32億元、年增5.02%，每股盈餘30.84元，均創同期新高。今年截至11月累計營收達57.41億元，年增4.84%，顯示市場對於企業級之儲存產品需求強勁。

展望未來，威聯通將持續推動 AI-capable NAS 產品線與企業級 scale-out 儲存平台，結合自家 QTS 與 QuTS hero 作業系統優勢，提供更高效、更安全、更智慧化的資料管理解決方案。公司亦將深化全球市場布局，持續推出高附加價值產品，為客戶創造更卓越的資料管理體驗，並推動整體營運持續向上。

