捷創公開申購12月15日結束 抽中1張估可獲利8.4萬元

中央社／ 新竹15日電
捷創科技董事長林益民表示，今年工程服務和維修收入以及自有產品業績皆可望創下歷史新高，全年整體營收將可創下新高。中央社
半導體測試設備工程技術服務廠捷創科技預計12月23日掛牌上櫃，公開申購12月15日結束，承銷價每股85元，預計12月17日抽籤，今天盤中興櫃成交價最低169元，價差達84元，幸運抽中1張估計可望獲利新台幣8.4萬元。

捷創先前辦理競價拍賣，競拍數量1620張，合格投標數量達1萬1126張，最低得標價格129.28元，最高得標價格635元，得標加權平均價格137.88元。

捷創12月11日至12月15日辦理公開申購，承銷股數405張，預計12月17日抽籤，今天盤中興櫃成交價最低169元，與承銷價85元價差84元，幸運抽中1張可望獲利8.4萬元。

捷創今年前11月營收4.94億元，較去年同期增加31.26%。捷創預期，今年工程服務和維修，以及自有產品業績可望創下歷史新高，並帶動總營收創新高。新開發的治具及嵌入式邊際運算平台可提供工廠智慧化服務，可望為未來營運注入成長動能。

