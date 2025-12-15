奧孟亞攻減肥藥 大突破
減重藥開發公司奧孟亞（7776）表示，下一款主力產品ANY004（猛健樂口服劑型）已進入臨床文件準備階段，預計明年正式啟動第一期人體臨床實驗，該公司將力拚讓該產品成為全球第一個口服版「猛健樂」並授權回原廠。國際藥企禮來（Eli Lilly）憑藉旗下產品「猛健樂」銷售動能日增，推升該公司成為史上第一家市值突破1兆美元的製藥公司。市場普遍預期，「猛健樂」今年起將成為全球銷售額最高的藥物，拿下全球藥王冠冕。
下一步，市場將同時關注誰能率先推出「口服版的猛健樂」。奧孟亞表示，旗下新藥ANY004即以此目標為核心，已進入臨床準備階段。憑藉 MIRA／JE胜肽口服平台的高吸收效率與跨適應症潛力，ANY004被視為目前全球具競爭力的「口服猛健樂」候選藥物之一。
奧孟亞掌握代謝市場的下一個關鍵勝負—「口服胜肽」。隨著藥價、政策、通路與患者需求全面傾向「長期可負擔、方便使用」的劑型，代謝市場的 下一場競爭已經非常明確：誰能率先提供口服劑型，誰就能掌握下一個十年的市場大位。
