共信肺癌藥布局新加坡

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

共信-KY（6617）昨（14）日代子公司共信醫藥科技公告，其核心產品 PTS302（甲苯磺酉先胺注射液） 治療肺癌新藥，繼與馬來西亞公司完成授權合作後，進一步簽署新增新加坡地區的授權及經銷合約，成功擴大PTS302 於東南亞市場之策略布局。

共信-KY 表示，根據新加坡癌症統計資料，肺癌為當地常見且致死率偏高的癌症之一。2018 年至2022年五年間，新加坡共診斷近9,000 例肺癌病例，平均每年約1,800 例。其中，惡性氣道阻塞（Malignant Central Airway Obstruction, MCAO）發生率約為25%，推估每年約有 450 名患者具有相關治療需求。

若以每位患者接受一次完整治療療程、每療程費用約1萬美元 估算，新加坡針對該適應症之年度潛在市場規模約為 450 萬美元，五年市場規模約可達 2,250萬美元。本次新增新加坡市場授權，將有助於PTS302 積極切入高醫療可近性市場，進一步提升其國際商業化潛力。

此外，共信PTS302上周已順利通過大陸《商業健康保險創新藥品目錄》，公司表示，這是共信在亞洲主要醫療市場准入進程的重大進展。

