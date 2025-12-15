常廣（6730）主要從事腹腔鏡微創手術耗材之研發、生產及銷售，於12月10日正式掛牌上櫃，為櫃買家族生技醫療業再添生力軍。常廣以承銷價32元掛牌上櫃，上周三個交易日上漲4.5元收在36.5元，漲幅有14%。

常廣2024年度及2025年前三季合併營收分別為4.5億元及3.6億元，每股稅後純益（EPS）為2.1元及1.64元。

常廣成立於2004年，以自有品牌「LAGIS」深耕腹腔鏡微創手術的第二等級醫療器材，並以一台腹腔鏡微創手術所需完整的醫療耗材為目標持續開發新產品。

國際大廠長期占據微創手術器械主導地位，而常廣卻能以自有品牌成功切入微創手術器械市場，主要產品「穿刺套管」於我國市占率將近三成，是以高品質且穩定的產品為基礎，透過客製化服務，累積品牌價值，目前銷售區域遍及全球50多國，前十大客戶多穩定往來超過十年。

近年來，全球人口老化、微創手術普及，醫療科技快速發展，手術用醫療器材持續保持成長動能。常廣以穩健步伐深耕國內外市場，累積穩定營運成果。產品自製率達八成，掌握模具開發和塑膠射出等核心技術，具自行改良和調整機台參數能力。