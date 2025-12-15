廣運 揮軍日本AI資料中心
廣運（6125）集團強攻當紅的AI散熱市場報喜，完成全台第一批自主研發的2.5MW超大型液冷CDU（Cooling Distribution Unit），並與尼得科、日立、信越等重量級日商結盟，整合台灣夥伴，推出資料中心整體解決方案，將搶攻日本AI資料中心，以及東南亞和澳洲超級液冷散熱市場。
廣運暨金運董事長謝明凱表示，集團旗下金運打造台灣首批自主研發的2.5MW超大型液冷 CDU，並已完成AIDC全球策略合作夥伴整合。金運規劃2026年申請股票公發登錄興櫃，成為廣運集團近年具戰略意義的轉型里程碑。
金運並將與合作夥伴技鋼科技、日本尼得科（NIDEC）、日立能源（HITACHI ENERGY）、康舒、高力、明泰、INFINITIX及鵬碩系統共同推出資料中心整體解決方案。
謝明凱說，金運已與日立（HITACHI）、信越科學（SSI）、尼得科（NIDEC）等多家合作夥伴簽署合作備忘錄，將共同搶攻日本AI資料中心市場商機。
謝明凱表示，金運發布自主研發的2.5MW CDU，配置高效泵浦、冗餘液路、Redfish架構，支援大型GPU Farm與 GB200／B200等液冷伺服器叢集需求。
