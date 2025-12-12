高鋒工業（4510）今年5月入主工具機大廠達佛羅之後，昨（12）日首度在高鋒中科廠舉辦「精準五軸．驅動未來」五軸機新產品發表會。和大集團總裁、也是達佛羅董事長沈國榮宣布，達佛羅在完成歐美市場布局後，將正式搶攻國內高階五軸機市場。

另一方面，和大集團跨足半導體先進封裝檢測設備，旗下和大芯位於高鋒中科廠的生產線也已完成建置，並正式向中科管理局申請入區，國科會預計本月23日進行審查。

沈國榮表示，和大芯一旦獲准進駐中科，將隨即展開遷廠作業，並於明年1月起在高鋒中科廠生產線組裝測試機，4月送交客戶進行測試，最快明年9月即可接單生產出貨。

高鋒昨天在中科廠舉行達佛羅五軸同動加工機的新產品發表會，邀請西門子等國外大廠，以及國內協力廠、潛在客戶等參與。現場展示全新一代高效五軸加工技術與創新應用，並安排實機展示與技術講座。

總部位於台中的達佛羅，過去在年高峰時期，營業額曾逼近30億元，但近幾年受到產業不景氣影響，加上配合政府禁止工具機出口到俄羅斯及白俄羅斯，導致原先接獲的訂單全數無法出口，損失慘重，進一步導致營運衰退。

沈國榮指出，高鋒生產立式車床及大型龍門機，與達佛羅的主力產品五軸機、CNC車床及搪床，可以形成互補；而達佛羅主力市場在美國及歐洲，高鋒則鎖定亞洲、中東及中國大陸，未來通路可以共用，並共同研發及聯合採購，有助擴大營運規模。

沈國榮表示，過去達佛羅五軸機外銷歐美市場，因為品質優異而大受歡迎，如今國內正大力發展AI與數位等產業，也為達佛羅提供新的市場方向，有助擴大營運規模。今年達佛羅營收約5億元，隨著產業景氣有望在明年第2季落底反彈，加上切入國內市場，預期明年營收目標為7億元。沈國榮說，近期達佛羅接單穩健，在手訂單約3.5億元，能見度看到明年中。

高鋒目前訂單能見度看到明年4月，預期隨著達佛羅貢獻營收、產業景氣回升等效應，明年營收目標挑戰二成以上增幅。