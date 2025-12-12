中美晶2025年上半年配息1元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

太陽能廠中美晶（5483）董事會昨（12）日公告，考量公司整體營運表現、現金流量、集團資本支出規劃，再加上子公司環球晶圓全球擴產進度及依規定提列各項準備後，2025年上半年將以資本公積每股配發1元現金股利，預計明年1月8日除息，合計配發金額為6.4億元，股利發放日為2026年2月6日。

中美晶表示，旗下全方位再生能服務平台「續升綠能」已成為推動企業能源轉型的重要推手。偕同中美晶集團的自身綠電需求，加上電廠整合的自身優勢以及多元再生能源供應，續升綠能已建立完整的綠電服務與調度體系，競爭優勢亦反映於市場表現。

中美晶統計，截至10月底，續升綠能累計簽訂綠電合約已突破180億度，續升綠能旗下子公司續興與艾涅爾攜手整合近1700座電廠，太陽能總裝置容量超過800MW，每年可穩定供應近7億度的綠電予企業用戶。

