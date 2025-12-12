網通廠常珵（8097）近期打入六家電信客戶，預計明年第1季開始量產出貨，新切入固態氫產品可望明年上半年完成製造測試，下半年出貨，目前貢獻營收較難預估，預估明年整體營收逐季成長，全年拚轉虧為盈。

常珵近年擴大全球市場，主要產品包含VDSL、GPON、STB、LTE、IT基礎建設及AIoT產品，除中南美洲以外也搶進東南亞市場。

常珵指出，2020年至2022年積極代工轉電信直供，2023年至2024年從單一電信客戶擴大至多個客戶，2025年從單一產品到多產品線，強化新市場及多客戶，已經打入六家電信客戶，包含南美洲、中東、巴西、土耳其，未來更將擴大至日本、韓國、印度、中國大陸等市場。

常珵也研發氫儲技術，開發四公斤小型儲氫罐原型機及666公斤大型儲氫罐，可望應用在航空、海運等移動載具，定置型及備載電力，物料搬運及室內物流以及便攜式電子產品與微型能源應用。

常珵表示，固態氫新產品預估明年上半年完成製造及測試，下半年視客戶需求開始出貨，對營運貢獻度仍難以預估。

展望2026年，常珵表示，近兩、三年積極開發新客戶，明年開始比較穩定出貨，預估營收獲利可望重返成長軌道。

近期記憶體漲價及缺貨議題，常珵坦言，記憶體供應鏈問題的確影響出貨狀況，電信客戶訂單大量出貨時間點應落在2026年農曆年後，預估全年營收可望逐季成長，全年力拚轉虧為盈。

常珵今年前11月營收2.47億元，年增11.7%，累計前三季毛利率23.8%，營業虧損0.44億元，業外損失0.11億元，稅後淨損0.54億元，每股淨損0.86元。