中籤率高達7%！漢達公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

臺灣證券交易所公告，漢達（6620）採競價拍賣方式辦理承銷，於12日順利完成，得標加權平均價格為84.33元。

證交所表示，漢達初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，漢達辦理競價拍賣股數8,000仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月12日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格78.00元、最高得標價格106.50元。

另外，漢達公開申購將於12月15日截止，因競拍價平均低於預定承銷價等因素，實際承銷價從86.8元微幅下調至84.33元，一人可申購1張。以漢達12日均價99.74元計算，抽中現賺1.54萬元、報酬率18.27％。

漢達上櫃日期12月23日，上櫃前承銷股數2,350張，證交所公布截至12日開盤前有33,383筆申購單，換算當前中籤率為7.03％，預計最終中籤率將更低，但相較於過去IPO申購動輒1％的中籤率，漢達中獎機率相對高。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html