中籤率高達7%！漢達公開申購 抽中現賺逾1.5萬元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
臺灣證券交易所公告，漢達採競價拍賣方式辦理承銷，於12日順利完成，得標加權平均價格為84.33元。業者／提供
臺灣證券交易所公告，漢達採競價拍賣方式辦理承銷，於12日順利完成，得標加權平均價格為84.33元。業者／提供

臺灣證券交易所公告，漢達（6620）採競價拍賣方式辦理承銷，於12日順利完成，得標加權平均價格為84.33元。

證交所表示，漢達初上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，漢達辦理競價拍賣股數8,000仟股，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，已於12月12日上午10點於證交所經由公開方式圓滿完成電腦開標作業，並全部順利拍賣成功，最低得標價格78.00元、最高得標價格106.50元。

另外，漢達公開申購將於12月15日截止，因競拍價平均低於預定承銷價等因素，實際承銷價從86.8元微幅下調至84.33元，一人可申購1張。以漢達12日均價99.74元計算，抽中現賺1.54萬元、報酬率18.27％。

漢達上櫃日期12月23日，上櫃前承銷股數2,350張，證交所公布截至12日開盤前有33,383筆申購單，換算當前中籤率為7.03％，預計最終中籤率將更低，但相較於過去IPO申購動輒1％的中籤率，漢達中獎機率相對高。

上開相關得標資訊請參考證交所網站/市場公告/競價拍賣公告https://www.twse.com.tw/zh/announcement/auction.html

漢達 證交所

相關新聞

光洋科2026年營運樂觀 看好前段半導體、高容量硬碟靶材雙引擎熱轉

先進材料暨循環經濟廠光洋科（1785）昨（11）日舉行法說會，董事長兼總經理黃啓峰指出，憑藉獨特的「材料 +密閉循環」模...

中菲行唱旺航空貨運

國內最大的航空物流中菲行（5609）昨（11）日舉行法說會，董事長錢文君看好2026年在AI伺服器、半導體等需求加持，航...

台微醫營運向前衝

台微醫（6767）董事長梁晃千昨（11）日在法說會上表示，雖然今年受歐洲訂單遞延影響，但需求端並未明顯下滑，主要為認列時...

太景流感新藥 陸准上市

新藥研發公司太景*-KY（4157）昨（11）日宣布，接獲合作夥伴健康元藥業集團通知，流感抗病毒新藥Pixavir ma...

新盛力11月每股賺0.63元

電池模組廠新盛力（4931）昨（11）日應主管機關要求，公布自結11月稅前淨利5,200萬元，年增93%；歸屬母公司業主...

良維前進印度設點

連接器廠良維（6290）昨（11）日舉行法說會，公司表示，將首度前進印度設立據點，隨著亞馬遜AWS、微軟與Google等...

