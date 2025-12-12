興櫃一周回顧／政美應用漲51% 居冠

觀察近一周355家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.5%，儘管下跌家數多於上漲家數，不過半導體股政美應用（7853）本周以超過五成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少，降至13檔，其中前十強介於13.4%至51.07%間，以產業分布觀察，生技醫療和科技股平分秋色，分別入列四檔，另外兩檔為綠能環保和其他產業。

本周漲幅前十強依序為半導體股政美應用51.07%、活動規劃公司鑫囍創業39.8%、生技醫療股智新生技*37.2%、半導體測試零組件廠勵威32.8%、新藥研發商圓祥生技29.2%、半導體股碩正科技23.3%、綠能環保股益鈞環科*19.9%、新藥研發股國鼎18.8%、生技醫療股圓點奈米16.4%、電子零組件股佐臻13.4%。

本周興櫃市場增添一檔新兵，9日倍利創投登錄興櫃，近年順應全球趨勢，憑藉團隊深厚生技研發背景，聚焦高齡化社會及精準醫療需求，鎖定具長期成長潛力與高技術門檻的生技與大健康醫療產業，並以影響力投資理念，透過專業創投與資金挹注，支持醫療創新。