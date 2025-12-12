巨虹擬投資1.4億美元 收購百略母公司逾8成股權

快訊

中央社／ 台北12日電

上櫃電子通路商巨虹今天下午召開重大訊息記者會，宣布將透過子公司宏康控股，以約1.4億美元（約新台幣43.7億元）收購Midas Health約82.35%股權，間接取得醫療器材商百略醫學，以強化巨虹在醫療器材領域的布局。

巨虹今天公告，董事會決議辦理現金增資發行新股7000萬股，所募集資金將對子公司宏康控股現金增資1億美元，預計2026年上半年現金增資完成後，巨虹對宏康持股比例約71.43%。

巨虹表示，宏康將與Midas Company簽署股份買賣契約，以買賣總價金約1.4億美元，購買Midas Health已發行股份總數82.35%股權。

巨虹指出，Midas Health為一家開曼群島商的控股公司，間接持有子公司百略醫學。百略醫學為知名消費型醫療器材商，產品線包括體溫計、血壓計等，銷售地區廣布歐洲、美國及亞洲地區。

巨虹表示，百略為居家醫療器械品牌領導者之一，擁有完整銷售管道、深厚研發實力，以及良好的生產管理與財務規劃，在全世界奠定數位醫療量測領域的領先地位。巨虹希望透過此次交易，強化在醫療器材領域的布局。

醫療器材 增資

